Sabato 30 e domenica 31 maggio “Come amore canta” di Teatro Koreja al Parco Archeologico di Rudiae

LECCE – Sabato 30 e domenica 31 maggio (ore 18:00 | ingresso gratuito | ultimi posti disponibili 3495907685) al Parco Archeologico di Rudiae a Lecce si concludono le attività primaverili del progetto “Rudiae, la città di Ennio”, coordinata da A.R.Va srl, sostenuto da Smart-In. In scena Come amore canta di Teatro Koreja, un racconto intenso tra mito, poesia, musica e voce, in cui le figure di questa ballata cercano nuove parole per cantare l’amore e raccontare le antiche gabbie che, nel tempo, hanno privato le donne della libertà di scegliere. In scena, musica e canto non accompagnano semplicemente la narrazione: diventano parola, presenza e corpo, dando vita a uno spettacolo evocativo e profondamente immersivo. L’accompagnamento musicale, armonioso e delicato, dialoga con l’atmosfera dell’anfiteatro e con l’identità storica del Parco Archeologico, creando un’esperienza capace di intrecciare emozione, memoria e paesaggio culturale. La città prima messapica (VII sec. a.C.) e poi romana (III sec. a.C.), è nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.). Tutte le attività, partite il 18 aprile, rientravano infatti nel progetto “Rudiae, la città di Ennio” sostenuto dal finanziamento “SMART-IN – Valorizzazione dei luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico” a valere su POR Puglia 2014–2020 – Azione 6.7 SMART-IN Patrimonio Archeologico, approvato con D.D. Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali – Regione Puglia, in collaborazione con il Comune di Lecce e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce e Taranto, realizzato da Archeologia Ricerca e Valorizzazione SRL – A.R.Va – spin off Unisalento.