Operazione “Core”: scattano gli interrogatori, in tanti fanno scena muta

SQUINZANO (Lecce) – Sono scattati questa mattina gli interrogatori di garanzia davanti al gip Francesco Valente per dieci dei 30 soggetti arrestati nell’ambito dell’inchiesta che ha consentito di smantellare un presunto sodalizio attivo tra Squinzano, Campi, Trepuzzi e Torchiarolo. In carcere è comparso Antonio Guadadiello (detto Roberto) che, assistito dall’avvocata Donata Perrone, ha fatto scena muta, ritenuto dagli inquirenti il presunto capo dopo l’omicidio del fratello Luigi nel 2023.

La scelta di rimanere in silenzio è stata dettata – spiega l’avvocata Perrone – dal fascicolo voluminoso allegato all’operazione “Core”. È rimasto in silenzio anche Francesco Morelli, collegato dal carcere di Belluno dove è recluso per altre cause, che, assistito dal suo avvocato Raffaele Benfatto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. È ritenuto uno dei presunti responsabili del tentato omicidio, datato 28 dicembre 2022, di Roberto Napoletano gambizzato a colpi di kalashnikov.

Morelli era ritenuto un perno del clan, sempre presente agli incontri e ai riti di affiliazione e in numerose e violente spedizioni punitive sul territorio. Bocche cucite anche per Patrick Cava, assistito dall’avvocata Rita Ciccarese, collocato come partecipe dell’organizzazione. Su Cava pende anche un’avvisaglia armata proprio contro Roberto Napoletano nel maggio del 2023 e di un’azione punitiva fallita contro Carlo Coviello il mese prima. In silenzio è rimasto anche Alessio Miglietta, difeso dall’avvocata Emanuela De Francesco, referente del clan sul territorio di Campi Salentina.

In silenzio anche Mirko Garzia; Giuseppe Alex Tommasi e Cosimo De Luca. Anche Roberto Micelli, difeso dall’avvocato Antonio Degli Atti, ha scelto la via del silenzio. Stando agli atti, avrebbe partecipato armato a una tentata spedizione punitiva, fornito appoggio logistico a un latitante e gestito da vicino la rete dello spaccio. Hanno parlato, invece, tre indagati accusati di associazione mafiosa. Davide Guerrieri, alla presenza del suo avvocato Rita Ciccarese, ha ammesso al gip di aver custodito droga nella sua abitazione a Squinzano, ma ha precisato di averlo fatto per conto di un amico senza specificare il nome, negando legami con il clan.

Patrizio Margilio, accusato di aver gestito gli introiti della droga, assistito dall’avvocato Antonio Savoia, ha spiegato di aver avuto solo rapporti di conoscenza con gli indagati che conosceva sin da quando era ragazzino. Infine, Simone Primiceri, alla presenza del suo avvocato Salvatore Rollo, ha negato di aver preso parte a un pestaggio e a una riunione strategica del gruppo. Gli interrogatori proseguiranno nella giornata di venerdì e di sabato.