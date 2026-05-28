“Made to be One”: il 2 giugno al Raffo Parco Gondar la grande festa unitaria diocesana dell’azione cattolica

LECCE – Martedì 2 giugno 2026 il Raffo Parco Gondar di Gallipoli ospiterà “Made to be One”, la grande festa unitaria diocesana dedicata alla condivisione, alla preghiera e all’impegno civile: un evento progettato per coinvolgere capillarmente tutte le fasce d’età in un percorso condiviso fatto di musica, riflessione, divertimento e partecipazione attiva.

L’accoglienza ufficiale avrà inizio alle ore 16.15 all’ingresso del Parco dal Lungomare, spazio in cui i partecipanti si registreranno in segreteria e potranno ritirare o acquistare le magliette ufficiali dell’evento.

Alle ore 17.00 si entrerà nel vivo della manifestazione all’interno dell’Area Pineta con il momento di apertura e preghiera, che sarà animato dal Gruppo Giovanissimi del S. Cuore di Copertino e dal coro giovani di Sannicola, culminando in un momento comunitario alla presenza del Vescovo Fernando Tarcisio Filograna.

Dalle ore 17.30 i riflettori si accenderanno sul palco centrale per i saluti istituzionali. La musica della cantante Federica Scevola di Alliste anticiperà poi l’atteso monologo dell’attore e regista Christian Di Domenico, incentrato sulla figura e sulla spiritualità di San Pier Giorgio Frassati.

A partire dalle ore 18.45 e fino alle 20.30, la festa si dislocherà in vari punti del parco, trasformandosi in una serie di “piazze” tematiche. I partecipanti potranno muoversi in totale libertà tra diverse esperienze, laboratori e testimonianze della durata di trenta minuti ciascuna.

L’ingresso sarà dedicato alla formazione degli educatori sarà gestito dalla prof. Sonia Giaffreda, mentre il palco Kinza darà spazio alla cultura e al territorio con un laboratorio collettivo per menti curiose e sguardi aperti de La Scatola di Latta. Contemporaneamente, l’Area Terrazza, insieme all’animazione e alle magie di Mago Dado e Vicky, ospiterà la presentazione del progetto “Made in Carcere” a cura della sua fondatrice, Luciana Delle Donne. Le attività culturali e ricreative proseguiranno nell’Hangar con i laboratori creativi del collettivo Zero Meccanico, nell’Area Pineta con la performance di teatro sociale a cura de La compagnia degli ultimi, e infine nell’Arena, dove i più piccoli potranno divertirsi sui gonfiabili e le attività dell’associazione sportiva WannaPlay e gli adulti potranno informarsi presso lo stand di sensibilizzazione dell’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo).

A partire dalle ore 20.30, l’evento culminerà in un grande momento conviviale e di festa tra l’Area Corte e l’Area Terrazza con l’apertura ufficiale degli stand gastronomici il tutto accompagnato dal dj set a cura di Michele Fossi. Durante l’intera serata rimarranno inoltre attivi gli stand solidali di Opera Seme, il presidio di Telethon, il banchetto editoriale gestito dalla casa editrice AVE e lo stand informativo dell’8×1000 e Sovvenire.

La complessa macchina logistica è curata nei minimi dettagli dalla Presidenza dell’Azione Cattolica diocesana, che per l’occasione coordinerà oltre venti volontari “porta-festa” pronti a guidare e assistere i visitatori.

Informazioni Utili per i Partecipanti

Per accedere all’evento è previsto un contributo di partecipazione di 2 euro a persona. Gli organizzatori hanno predisposto un percorso alternativo per facilitar l’accesso all’Area Pineta alle persone con disabilità motoria.