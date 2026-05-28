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Attualità

“Made to be One”: il 2 giugno al Raffo Parco Gondar la grande festa unitaria diocesana dell’azione cattolica

Musica, testimonianze, impegno sociale e solidarietà: un evento per tutte le età nel cuore del Salento

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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