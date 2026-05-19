Danneggia la colonna dell’Osanna, beccato e sanzionato

È stato individuato e sanzionato il conducente del veicolo che, nelle prime ore del mattino del 25 aprile 2026, ha urtato la base della colonna dell’Osanna all’incrocio tra via Dante Alighieri, via Vittorio Veneto e via Madonna dei Greci, causando danni al patrimonio comunale.

L’episodio è stato accertato nel pomeriggio del 26 aprile 2026, quando il personale verbalizzante, a seguito di sopralluogo, ha documentato i danni riportati dal manufatto storico. Alcuni testimoni presenti in zona hanno riferito che il veicolo coinvolto sarebbe una autovettura di colore grigio metallizzato; tuttavia, nessuno era riuscito a rilevare o annotare il numero di targa, rendendo inizialmente complesse le attività di identificazione.

Sono quindi state avviate indagini da parte della Polizia Locale, partendo dai dati raccolti sul posto – tra cui marca, modello e colore del mezzo – e incrociando le informazioni con i sistemi informatici disponibili, nonché con verifiche effettuate presso officine e carrozzerie della zona. Attraverso ulteriori accertamenti relativi alle caratteristiche del veicolo e all’anno di produzione, gli operatori sono riusciti a risalire alla possibile targa, individuando così il proprietario.

Il conducente è stato successivamente contattato e invitato a presentarsi presso il Comando per fornire chiarimenti in merito al sinistro stradale. Presentatosi, l’uomo ha reso dichiarazioni verbalizzate, ammettendo le proprie responsabilità in relazione all’accaduto.

Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato sanzionato ai sensi dell’art. 141 commi 2 e 11 e dell’art. 189 commi 1 e 5 del Codice della Strada, con contestuale decurtazione di 4 punti dalla patente di guida