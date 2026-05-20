Il professor Andrea Tedesco Ritorna in Puglia da relatore a San Pancrazio salentino per presentare la sua innovativa “Tecnica Zigonatica Minimamente Invasiva” (TZMI)

Andrea Tedesco, specialista in Chirurgia Odontostomatologica, Docente in Implantologia Zigomatica e Pterigoidea presso l’Università degli Studi di Pisa, dopo meno di un anno ritorna in Puglia per presentare la sua innovativa “Tecnica Zigonatica Minimamente Invasiva” TZMI. L’occasione è data dal Simposio organizzato dal Centro Dentale Sisto di San Pancrazio Salentino, per sabato 23 maggio prossimo, con tema “Trattamento Full Arch del Mascellare Superiore”. In questo contesto il Prof. Tedesco, relatore del Simposio, presenterà a decine di colleghi provenienti da tutto il Mondo, l’approccio Piezoelettrico della sua tecnica eseguendo un intervento chirurgico in diretta live. Peculiarità dell’incontro è che i partecipanti potranno esercitarsi, su modelli anatomici, sperimentando la tecnica piezoelettrica sotto la supervisione dello stesso prof. Andrea Tedesco. Il Prof. Tedesco nel giugno del 2025 era già stato in Puglia per il IV Zigoma Day Congresso Internazionale dove il Professore aveva presentato la sua tecnica e dove aveva anche ricevuto un prestigioso riconoscimento per la sua intuizione.

Premio che si andava ad aggiungere ai tanti prestigiosi riconoscimenti ricevuti in tutto i Mondo. Elencarli sarebbe lungo ci limitiamo a menzionare solo quello della IEA AWARDS a Londra nel 2024, che possiamo definire il Premio Oscar dei Dentisti. Andrea Tedesco è particolarmente legato alla nostra regione e non si lascia sfuggire nessuna occasione che gli permetta di ritornarci, a suo dire non è solo per la bellezza dei nostri paesaggi, per il mare limpido e cristallino, per una cucina particolare (molto apprezzata dal professore), “quando torno in Puglia io torno a casa”. Il papà del professore, che non è più tra noi, Luigi Tedesco era un salentino DOC nato proprio a San Pancrazio Salentino, ergo questo genio della Chirurgia Zigomatica con una vita professionale e di studio trascorsa interamente a Firenze e in Toscana in generale, con orgoglio lo possiamo indicare come toscosalentino senza tema di smentita. La presenza del Prof. Tedesco ha suscitato moltissimi interessi da parte di colleghi che operano in zona e tra tutti quello del Dott. Giovanni Vantaggiato, direttore della Divisione Odontoiatrica dell’Istituto Santa Chiara e amico di vecchia data del professore.

Il dott. Vantaggiato per giovedì 21 maggio ha quindi organizzato un intervento di Chirurgia Zigomatica su paziente gravemente atrofico e difficile da gestire con tecniche implantari tradizionali, sul quale il prof. Tedesco eseguirà la sua tecnica assieme alla equipe del dott. Vantaggiato e l’intervento sarà fatto presso la nota Clinica Petrucciani di Lecce. Possiamo riportare quanto il prof. Tedesco ha spiegato brevemente della sua tecnica e senza entrare in dettagli, che non ci competono, proprio prendendo spunto dal paziente che il 21 maggio sarà sottoposto alla TZMI. Quando un paziente non ha più osso mascellare sufficiente per poter inserire e reggere un impianto necessario a sostenere i denti e sul quale diventa difficie ricorrere alla chirurgia rigenerativa o ad altri protocolli, si va a cercare l’osso più in alto e cioè negli zigomi, ma questo lo fa già la tecnica implantare convenzionale. Sempre continuando la spiegazione del prof. Tedesco egli chiarisce: anche la TZMI fa la stessa cosa, con delle differenze sostanziali e rivoluzionarie. Il Prof. Tedesco dopo anni di studi e ricerca, grazie all’aiuto di più aziende italiana, ha trovato il modo di arrivare verso l’osso zigomatico nella maniera meno invasiva possibile. Ecco quindi la sua rivoluzionaria trovata.

Per giungere ad un osso così lontano dal cavo orale utilizza un’apparecchio piezoelettrico ad ultrasuoni, tralaltro applicabile oltre all’implantologia anche alla parodontologia, alla chirurgia maxillo-facciale e ad altre. Un intervento di questo tipo permette gli step estremamente controllati e di facile gestione, una invasività ridotta che permette un recupero più veloce. Il Prof. Tedesco aggiunge “non c’è soddisfazione più grande del vedere persone completamente edentuli ritornare ad una normale vita sociale oltre ad una normale funzione masticatoria così importante per la sopravvivenza”. Ringraziamo il Prof. Tedesco per quanto ha fatto e per quello che continuerà a fare negli anni a venire per la società tutta. Un inciso degno di nota è che il Prof. Tedesco non percepisce alcun emolumento dalla partecipazione a congressi, meeting e corsi vari. Inoltre lo ringraziamo come pugliesi e salentini per il lustro che riesce a regalare alla nostra Terra.