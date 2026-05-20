L’Anima del Mediterraneo al Polso: Il Viaggio Estivo di Moore Watches

Il fascino senza tempo dell’estate italiana trova una nuova forma espressiva nella recente collezione firmata Moore Watches , la realtà orologiera nata nel 2024 dall’intuizione dei fondatori Gianluigi Sticchi ed Eugenio Pandinelli. Non si tratta di una semplice linea di accessori, ma di un ambizioso progetto narrativo che mira a trasformare l’orologio in un frammento di memoria collettiva legato alla bellezza del Bel Paese.

Colori e Ispirazioni tra Terra e Mare

La proposta cromatica della nuova linea attinge direttamente dai paesaggi più iconici della penisola: dalle vivaci maioliche che decorano la Costiera Amalfitana alle acque cristalline del Salento, terra d’origine dei creatori. La palette si compone di tonalità sabbia, sfumature acquamarina, verdi mediterranei e blu profondi, evocando istantaneamente l’energia vibrante della stagione calda.

Al vertice della produzione troviamo le Limited Edition “Positano” e “Amalfi”. Questi modelli sono stati pensati per adattarsi a diverse esigenze di stile grazie a due varianti: una più dinamica con bracciale in rubber, ideale per chi cerca un carattere sportivo, e una versione in policarbonato, caratterizzata da una leggerezza strutturale perfetta per affrontare le giornate in riva al mare.

Un Catalogo di Emozioni Mediterranee

L’offerta si amplia con i modelli Riviera, Aqua, Dune e Verdant, ognuno dei quali è concepito per richiamare un’atmosfera specifica: il profumo della salsedine, la luce di un tramonto sull’acqua o la tranquillità delle strade bianche del Sud. Secondo le parole di Sticchi e Pandinelli, l’obiettivo era superare l’oggetto tecnico per racchiudere in un design contemporaneo il piacere delle piccole cose e l’energia dell’estate.

Per suggellare questa visione, la campagna ufficiale è stata ambientata tra i vicoli storici e gli scorci di Otranto. Le immagini catturano la spontaneità dei momenti estivi, dai viaggi spensierati agli aperitivi al calar del sole, elevando il Mediterraneo a un vero e proprio stile di vita.

Lancio e Disponibilità

Moore Watches prosegue così la sua crescita consolidando un’identità profondamente legata allo storytelling italiano. Gli appassionati potranno assicurarsi i nuovi modelli tramite il pre-order che partirà il 20 maggio sul sito ufficiale del brand, dove sarà disponibile anche una promozione speciale dedicata esclusivamente alla fase di lancio.