L’almanacco di oggi 20 maggio

Il Santo del giorno: San Bernardino. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci mangia sulu se ‘nfuca. Significato: Chi mangia solo si affoga.
– Sono nati in questo giorno
1799 Honore de Balzac
1890 Beniamino Gigli
1944 Joe Cocker
1972 Busta Rhymes
– Proverbio
Chi va a cavallo da giovane, va a piedi da vecchio
– Accadde oggi
1506 in Spagna muore il navigatore genovese Cristoforo Colombo
1960 al Festival di Cannes “La dolce vita” di Federico Fellini riceve la Palma d’Oro
2001 muore 81enne nella sua casa di Roma, il cantante e musicista napoletano, Renato Carosone. Negli anni 50 aveva coniugato lo swing americano alla melodia partenopea, in successi come “Tu vuò fa l’americano”
– Scoperte
1863 Frederick Walton brevetta il linoleum