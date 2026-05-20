Il Party Salento Show live fa tappa a Taurisano con Mauro Stiky e Massimo Manca

TAURISANO (Lecce) – Prima che il tour estivo entri nel vivo, domenica 24 maggio la macchina del tempo del “Party Salento Show Live” farà tappa a Taurisano in via Enrico Fermi, in occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima Ausiliatrice con start alle 21. Un grande spettacolo che farà rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, nell’ambito di uno show di oltre due ore tutto da ballare e da cantare con video originali e spettacolari scenografie. Il Party Salento del trio composto da Massimo Manca, Mauro Stiky e Street Angel condurrà la serata con le esibizioni esclusive di cantanti, ballerini e performer. Sul mega palco il format musicale viaggerà sulle frequenze di Radio Studio Più in diretta nazionale tra effetti speciali e schermi ledwall di ultima generazione. Il format progettato da un gruppo di deejay salentini è nato con l’intento di intrattenere il grande pubblico con uno spettacolo ricco di musica, luci, scenografie e coreografie, usufruendo di tecnologie avanzate. Dopo il successo ottenuto tra il 2016 e il 2019, il progetto mira a posizionarsi nei prossimi anni nelle maggiori piazze del Sud Italia e oltre, trasportando il grande pubblico in uno scenario coinvolgente dove un palco interamente allestito con oltre 40 metri quadri di Ledwall (maxi schermo ad alta risoluzione) e un service audio-luci, ospiterà dj, vocalist, cantanti, musicisti e performers. Lo spettacolo consiste in un mix musicale che in maniera trasversale propone i grandi successi italiani ed internazionali dagli anni 70 alle hit dei giorni nostri con i videoclip originali proiettati su maxischermo, contornati dalle più belle voci del Salento che interagiscono con il pubblico. Ingresso libero.