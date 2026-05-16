“Equilibrio sicurezza” il sindacato dei poliziotti chiede più organici e tutele: “La Questura di Lecce è al limite”

LECCE – “Equilibrio sicurezza” il sindacato dei poliziotti chiede un confronto urgente con il Dipartimento della pubblica sicurezza per affrontare la grave carenza di personale e le criticità organizzative che, secondo la denuncia inviata al Questore di Lecce e alla segreteria generale nazionale, starebbero mettendo sotto pressione gli uffici e i servizi operativi della provincia. Nel mirino soprattutto i continui cambi turno, gli straordinari obbligatori, ferie negate e il crescente stress lavoro-correlato che colpisce gli agenti, in particolare nei commissariati di Gallipoli e Taurisano, già in affanno in vista dell’imminente stagione estiva e dell’aumento dei flussi turistici.

Di seguito il testo completo:

“Al Questore della provincia

Dott. Giampiero Lionetti Lecce

Al Segretario generale

Dott. Vincenzo Chianese Roma

Oggetto: Questura di Lecce, assetto organizzativo dei servizi e condizioni operative del personale.

– Richiesta avvio confronto per l’individuazione di soluzioni organizzative concrete.

Di seguito ai contenuti già condivisi nel corso del recente incontro informale, confermiamo la richiesta di intervenire presso il Dipartimento della pubblica sicurezza affinché venga innanzitutto sfatato il mito secondo cui presso la Questura di Lecce ci sarebbe un eccesso di organico in quanto, viceversa, le caratteristiche peculiari del territorio dovrebbero invece indurre a elevarla al rango di Questura di prima fascia, assegnandone quindi la responsabilità ad un Dirigente generale di pubblica sicurezza e soprattutto dotandola di una consistenza organica effettiva maggiore di quella attuale.

Tenendo presente l’elevata percentuale di colleghi legittimamente esentati e il progressivo impoverimento degli organici concretamente disponibili a fronte di esigenze operative invece sempre più elevate, registriamo che soprattutto i servizi di controllo del territorio e ordine pubblico, ma anche le altre attività istituzionali, comprese quelle amministretive, vengono ormai garantiti attraverso un ricorso sistematico a strumenti che dovrebbero essere eccezionali, arrecando così gravi disagi: i continui cambi dei turni giornalieri e della programmazione settimanale, la negazione di ferie e riposi nonché i troppi straordinari obbligatori, comportando inevitabili ripercussioni sul recupero psicofisico e sull’organizzazione della vita privata e familiare, determinano elevati livelli di stress lavoro-correlato.

In tale contesto particolarmente delicata appare la situazione nei commissariati distaccati di Gallipoli e Taurisano, dove l’insufficienza degli organici effettivi fa sì che i colleghi addetti alle attività d’ufficio vengono frequentemente impiegati per coprire servizi continuativi di controllo del territorio, determinando stravolgimenti dell’organizzazione della sfera privata degli interessati ed ulteriori rallentamenti dell’attività lavorativa degli ufficio da cui vengono distolti. A ciò si aggiungono le incombenze connesse agli sportelli immigrazione e alle attribuzioni di frontiera, con conseguenti aggravi per personale già di per sè numericamente insufficiente.

Il tutto assume contorni ancora più critici alla vigilia della stagione estiva, durante la quale l’intera provincia di Lecce sarà interessata da un considerevole incremento dei flussi turistici e da numerosi eventi pubblici di grande rilievo: viva preoccupazione destano pertanto le prevedibili richieste di numerose unità da impiegare in servizi di ordine pubblico, che risultano molto spesso eccessivamente elevate rispetto al personale concretamente disponibile.

In tali condizioni il rispetto della normativa contrattuale, a cominciare dal vigente Accordo nazionale quadro, viene fatalmente e quotidianamente messo a repentaglio ovvero, nella migliore delle ipotesi, risulta meramente formale, poiché l’attuale organizzazione del lavoro continua a reggersi su soluzioni emergenziali reiterate e sul sacrificio di colleghi già fortemente provati, il cui benessere non può continuare ad essere trascurato senza che ciò rischi di riverberarsi anche sulla qualità del servizio.

Per tali ragioni chiediamo l’avvio urgente di un confronto per l’individuazione di soluzioni organizzative concrete, nella convinzione che l’efficienza del servizio non possa essere disgiunta dalla sostenibilità organizzativa e dalla tutela della dignità professionale e personale dei colleghi.

In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo cordiali saluti.”