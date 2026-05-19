“Io Salvo”, i detenuti diventano assistenti bagnanti: tutti promossi gli allievi del progetto Mare Libero

LECCE – Tutti idonei i tredici detenuti della Casa circondariale di Lecce che hanno partecipato al corso per assistenti bagnanti e piscina “Io Salvo – Progetto Mare Libero”, promosso da Confimprese Demaniali Italia, Fin e Ats Lecce Lido con il supporto della Prefettura di Lecce, del Comune di Lecce e del Ministero della Giustizia – Casa Circondariale di Lecce.

Le prove teoriche e pratiche si sono svolte nella mattinata di oggi al Soleluna, Lido di San Cataldo, dove i corsisti hanno affrontato simulazioni di salvataggio in mare attraverso tecniche natatorie e vogatorie apprese durante i tre mesi di formazione. Presenti all’esame il comandante della Guardia Costiera di Gallipoli, C.V. (CP) SPE Rn Pierpaolo Pallotti, il comandante della Guardia Costiera di Otranto, T.V. (CP) Francesco Scarola, il comandante della Guardia Costiera di San Cataldo, 1° Lgt. Np. Noè Tarantino, la direttrice della Casa circondariale di Lecce Mariateresa Susca, l’assessore al Welfare del Comune di Lecce Andrea Guido e la consigliera Lara Cataldo.

Nel corso della giornata i partecipanti hanno anche simulato manovre di rianimazione cardiopolmonare per adulti e bambini, ottenendo l’abilitazione come esecutori BLSD e PBLSD per l’utilizzo del defibrillatore. Non sono mancati momenti di emozione durante le domande poste dai comandanti Pallotti e Scarola sull’Ordinanza Balneare 2026 e sulle norme per la sicurezza in spiaggia e la prevenzione durante la stagione estiva.

A seguire il percorso formativo sono stati i maestri Luca Pinto e Gianni Zippo, affiancati dai giovani bagnini Silvestro Donno e Marco Della Valle. Fondamentale anche il supporto logistico garantito da Luciano Lofino, titolare della piscina Out Line, e da Antonio Pareo che ha messo a disposizione il servizio navetta.

“Sono davvero molto onorato di aver ideato, quale rappresentante dei balneari aderenti a Confimprese Demaniali, questa iniziativa che nasce dalla sinergia reale con le istituzioni del territorio e con le imprese”, ha dichiarato Mauro Della Valle, presidente di Confimprese Demaniali Italia. “Io Salvo – Progetto Mare Libero non rimarrà nei cassetti ma crea un fattivo riscatto per chi ha sbagliato e soprattutto genera bene e speranza”.

Per i tredici corsisti, infatti, il progetto si tradurrà anche in una concreta opportunità lavorativa: saranno assunti negli stabilimenti balneari di Lecce e Vernole, tra cui Lido Pole Pole di Spiaggiabella, Lido Cambusa, Lido Approdo, Lido Circeo, Lido Maluhabay di Torre Chianca, Lido Soleluna di San Cataldo e Lido La Piazzetta di Vernole.