La ricetta del giorno: paccheri con guazzetto di crostacei

Ingredienti per 4 persone:
400 gr di paccheri
12 scampi piccoli
1 astice da 500 gr
10 gamberi
200 gr di gamberetti
600 gr di pomodorini datterino pelati
1 costa di sedano
2 spicchi di aglio
Prezzemolo tritato
Olio evo
Sale
Procedimento:
Cuocere per circa 3 minuti l’astice in abbondante acqua salata;
In una pentola versare un filo di olio, aggiungere il sedano tagliato grossolanamente, il prezzemolo tritato, l’aglio e lasciare cuocere fino a completa doratura;
Schiacciare leggermente i crostacei e versarli nella casseruola mettendo da parte 100 gr di gamberetti;
Aggiungere i pomodorini pelati, salare e lasciare cuocere;
Estrarre la polpa dell’astice, eliminare e mettere da parte le chele;
Mettere il carapace nel guazzetto in cottura;
Una volta cotto il tutto, schiacciare i carapaci ottenendo così un brodo denso;
Salare l’acqua di cottura dell’astice, riportare a bollore e cuocere i paccheri;
Scolare al dente;
In una padella capiente versare un filo di olio;
Aggiungere i gamberetti messi da parte e le chele;
Lasciare insaporire per alcuni minuti a fuoco lento;
Eliminare le chele e versare il guazzetto;
Aggiungere i paccheri;
Amalgamare bene;
Aggiungere la polpa dell’astice;
Servire.