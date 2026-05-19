Le previsioni meteo di domani 20 maggio

Puglia – Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni su tutta la regione. In serata si confermano condizioni di bel tempo con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino con sviluppo di acquazzoni e temporali e con locali sconfinamenti sulle pianure, specie al Nord. In serata e in nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residue piogge sulle Alpi orientali.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, soleggiato sulle coste. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, salvo addensamenti bassi sulle coste tirreniche. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria con sviluppo di temporali, stabile altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo da Nord a Sud.

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