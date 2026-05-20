LecceArredo 2026 da record: la 38esima edizione conquista pubblico e aziende tra business, design e innovazione

LECCE – Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la 38esima edizione di LecceArredo 2026, il Salone Internazionale dell’Arredamento che dal 15 al 18 maggio ha trasformato Piazza Palio in un grande hub dedicato al design, all’innovazione e all’abitare contemporaneo.

L’edizione 2026 si conferma una delle più partecipate di sempre, registrando un vero boom di presenze durante tutte le giornate della manifestazione. Migliaia i visitatori arrivati da tutta la Puglia e da diverse regioni italiane, con una presenza costante di professionisti del settore, architetti, interior designer, operatori commerciali e famiglie.

Grande soddisfazione anche tra gli oltre 130 espositori presenti, molti dei quali hanno concluso importanti trattative e ottimi affari direttamente in fiera, confermando il ruolo strategico di LecceArredo come piattaforma concreta di business e networking. Numerose aziende hanno già espresso la volontà di riconfermare la propria partecipazione alla prossima edizione, segnale tangibile del valore e della crescita costante della manifestazione.

Promossa da EMME Plus Fiere e Congressi e guidata da Maurizio Nardelli e Mauro Nardelli, la manifestazione ha ulteriormente rafforzato il proprio prestigio grazie anche al riconoscimento di Salone Internazionale, ottenuto proprio in questa edizione.

Particolarmente apprezzati i focus dedicati alla sostenibilità ambientale, alle tecnologie smart per la casa, al risparmio energetico e ai nuovi concept dell’abitare contemporaneo, insieme al ricco calendario di talk, incontri, show cooking ed eventi che hanno animato gli spazi fieristici.

Importante e significativa la presenza delle istituzioni che hanno accompagnato l’intera manifestazione sin dalla giornata inaugurale. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, il presidente della Provincia Fabio Tarantino, rappresentanti del Comune, della Provincia, della Camera di Commercio e delle istituzioni territoriali, a testimonianza dell’importanza economica e culturale dell’evento per il territorio salentino.

“Questa edizione ha superato ogni aspettativa – dichiarano Maurizio e Mauro Nardelli –. Abbiamo registrato una partecipazione straordinaria, un forte entusiasmo da parte del pubblico e grande soddisfazione da parte delle aziende. LecceArredo continua a crescere e a consolidarsi come punto di riferimento per il settore nel Sud Italia. Il nostro grazie va alle istituzioni, agli sponsor, agli espositori, ai partner e a tutti coloro che hanno lavorato con passione e professionalità per rendere possibile il successo di questa manifestazione”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i collaboratori, agli allestitori, ai tecnici, allo staff organizzativo, alle forze dell’ordine, agli operatori e a tutte le persone che, dietro le quinte, hanno contribuito alla perfetta riuscita di LecceArredo 2026.

Archiviate le quattro intense giornate di fiera, l’organizzazione guarda già al futuro con entusiasmo, pronta a lavorare alla 39esima edizione con l’obiettivo di continuare a valorizzare il design, le imprese e il territorio.