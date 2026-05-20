Pala e Lupo: “A Checco Moriero la cittadinanza benemerita: orgoglio leccese”

LECCE – La città si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi figli sportivi più amati. Francesco “Checco” Moriero, simbolo del calcio leccese e bandiera giallorossa, potrebbe presto ricevere la cittadinanza benemerita della Città di Lecce. A ufficializzare la proposta sono stati Giorgio Pala, portavoce dell’intergruppo consiliare Grande Lecce, e Sofia Lupo, presidente della Commissione Sport, che nei prossimi giorni depositeranno formalmente l’atto affinché possa essere condiviso dal maggior numero possibile di consiglieri comunali e avviato all’iter istituzionale.

Per i promotori dell’iniziativa, Moriero rappresenta una delle figure più iconiche dello sport leccese, capace di trasformare il talento nato sui campi del vivaio giallorosso in una carriera di livello internazionale senza mai spezzare il legame con la propria terra. Nato a Lecce il 31 marzo 1969, Moriero è cresciuto calcisticamente nell’Us Lecce prima di affermarsi in piazze prestigiose del calcio italiano come Cagliari, Roma, Napoli e Inter. Un percorso che lo ha portato anche a vestire la maglia della Nazionale italiana e a partecipare ai Mondiali del 1998.

Secondo Pala e Lupo, però, il riconoscimento non sarebbe soltanto un tributo ai successi sportivi dell’ex calciatore, ma soprattutto alla sua capacità di incarnare l’identità leccese in ogni fase della sua carriera. “Moriero rappresenta una delle figure sportive più amate e simboliche della storia calcistica leccese”, spiegano i promotori della proposta, sottolineando come l’ex fantasista abbia saputo “portare il nome della nostra città sui più importanti palcoscenici del calcio nazionale ed internazionale, distinguendosi per talento, eleganza sportiva, professionalità e forte legame con le proprie radici”.

Nel documento viene evidenziato anche il rapporto autentico che Moriero ha continuato a mantenere con Lecce, con i tifosi e con il territorio salentino, diventando nel tempo non soltanto un campione sportivo, ma anche un punto di riferimento umano e identitario. “La cittadinanza benemerita vuole essere dunque un tributo non solo ad un grande atleta, ma anche ad un uomo che ha contribuito a diffondere nel mondo il nome di Lecce con orgoglio, stile e senso di appartenenza”, affermano ancora Pala e Lupo.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di riconoscere il valore di chi, attraverso il proprio esempio, ha dato lustro alla città e rappresentato un modello positivo per le nuove generazioni. “Riteniamo che Lecce debba saper riconoscere e valorizzare coloro che, attraverso il proprio esempio, hanno dato lustro alla città e rappresentato un modello positivo per le giovani generazioni”, concludono i promotori della proposta, convinti che “Lecce merita di rendere omaggio ad uno dei suoi figli sportivamente più illustri”.