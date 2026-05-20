Abusi sessuali sulla figlia della collaboratrice domestica e su una sua amichetta: 65enne condannato a 7 anni

SALENTO – Con il pretesto di effettuare delle pulizie in casa avrebbe abusato di due ragazzine, tra cui la figlia della sua collaboratrice domestica. Una brutta storia di presunte violenze arriva da un comune salentino già raccontata su queste pagine. Un 65enne è stato condannato a 7 anni di reclusione dai giudici in composizione collegiale (Presidente Fabrizio Malagnino) a fronte di una richiesta di 6 anni e 6 mesi invocata dalla pubblica accusa. Sessanta giorni per il deposito delle motivazioni. Subito dopo gli avvocati Alessandro Calò e Laura Pisanello potranno impugnare la sentenza in appello.

A mettere in moto le indagini, coordinate dall’allora pm Giorgia Villa, è stata una minore (all’epoca 13enne), amica delle figlie della collaboratrice domestica, che ha raccontato un paio di episodi: il 26 maggio del 2022, l’uomo si trovava nella casa di campagna in occasione di raccogliere delle fragole in compagnia della collaboratrice e delle sue due figlie avrebbe abusato dell’amichetta di queste ultime e con la scusa di scattare una foto di gruppo, l’avrebbe palpeggiata; il 27 maggio dovendo svolgere dei lavori di pulizia nella casa di mare avrebbe portato con sè le ragazzine e la collaboratrice domestica.

E si sarebbe offerto di pulire la ragazzina dalla sabbia con cui si era sporcata giocando in spiaggia. Utilizzando una scopa le avrebbe toccato le parti intime e nell’occasione le rivolgeva frasi del tipo: “Che bel sedere che hai”. La ragazzina ha raccontato gli episodi ai genitori e il suo “coraggio” ha consentito anche alla figlia della collaboratrice domestica di 11 anni di confidarsi in casa. e sono così partite le indagini.

Le due minori sono state anche sentite nel corso dell’incidente probatorio davanti al gip Angelo Zizzari e hanno, seppur parzialmente, confermato le accuse. I genitori della 13enne si sono costituiti parte civile con gli avvocati Luciano De Francesco e Silvia Romano e verranno risarciti con una provvisionale di 30.000 euro.