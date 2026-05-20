Movida, linea dura del Comune: dopo le 22 stop agli alcolici da asporto e locali aperti fino alle 3 solo con vigilanza privata

LECCE – La notte leccese cambia volto e Palazzo Carafa alza il muro contro gli eccessi della movida. Multe fino a 20mila euro, minimarket costretti ad abbassare le serrande nelle ore più delicate (dalle 22 alle 6), divieto di vendita di alcolici da asporto e controlli più stretti nelle zone simbolo della vita notturna cittadina. È la rivoluzione contenuta nel nuovo regolamento sulla movida che l’amministrazione guidata da Adriana Poli Bortone si appresta a varare prima in commissione e poi in Consiglio: un provvedimento che la maggioranza considera ormai indispensabile per arginare degrado, schiamazzi e consumo incontrollato di alcol tra le strade del centro.

Il nuovo impianto normativo, illustrato in commissione congiunta Statuto e Attività produttive dall’assessore alle Attività Produttive Gabriella Margiotta, introduce un sistema rigido di limitazioni soprattutto per market, esercizi di vicinato e attività considerate tra le principali responsabili della diffusione di alcolici a basso costo durante la notte. Nelle aree ritenute più sensibili, dal centro storico alla zona di piazza Mazzini fino all’area della stazione ferroviaria, scatterà l’obbligo di chiusura dalle 22 alle 6 del mattino per minimarket e alimentari, mentre nel resto della città sarà comunque vietata la vendita notturna di bevande alcoliche da asporto.

Il cuore del provvedimento è proprio il divieto assoluto di vendere alcolici da portare via tra le 22 e le 6. Pub, bar e attività autorizzate potranno continuare a somministrare bevande, ma soltanto per il consumo all’interno del locale o negli spazi esterni regolarmente concessi. Niente più bottiglie acquistate per strada e consumate passeggiando tra vicoli e piazze della movida. Lo stop riguarderà anche ambulanti, circoli privati e camioncini dello street food.

Pesante il pacchetto sanzionatorio previsto dal regolamento. Per chi verrà sorpreso a vendere alcolici da asporto tra le 22 e la mezzanotte sono previste multe da 100 a 500 euro. Dalla mezzanotte alle 6, invece, la stretta diventa durissima: le sanzioni potranno oscillare tra i 5mila e i 20mila euro, accompagnate anche dalla sospensione dell’attività commerciale. Alla prima violazione si rischia uno stop da uno a tre giorni, che può salire fino a quindici giorni in caso di recidiva. Tre infrazioni in diciotto mesi potranno perfino portare alla revoca della licenza.

“Abbiamo dovuto mettere mano a un regolamento che risale al 2015 perché nel frattempo ci sono stati dei cambiamenti”, ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Gabriella Margiotta, rivendicando la necessità di un aggiornamento legato soprattutto ai temi della sicurezza urbana e della vivibilità del centro cittadino.

Accanto alla linea dura, però, l’amministrazione introduce anche un sistema di premialità destinato ai locali che investiranno nella sicurezza privata. I pub e le attività comprese tra piazza Sant’Oronzo, piazza Mazzini e via Taranto potranno ottenere una deroga sugli orari di chiusura restando aperti fino alle 3 del mattino, ma solo se impiegheranno steward o operatori della sicurezza iscritti negli albi prefettizi. “Abbiamo visto che la sperimentazione degli operatori della sicurezza fatta l’anno scorso ha avuto dei buoni risultati”, ha spiegato ancora Margiotta. “I proprietari dei locali che faranno ricorso ai vigilanti potranno restare aperti fino alle tre e non fino all’una”.

Il regolamento impone inoltre nuovi obblighi ai gestori: bagni sempre accessibili e funzionanti, pulizia costante degli spazi esterni e responsabilità diretta nel vigilare sui comportamenti dei clienti. Restano invece invariati gli orari per la musica, con eventuali deroghe subordinate alle autorizzazioni Suap e alle verifiche sull’impatto acustico.

Il testo, che dovrà ora approdare in Consiglio comunale per il via libera definitivo, ha già provocato un duro scontro politico. L’opposizione parla di un regolamento punitivo e squilibrato. Il capogruppo di Lecce Città Pubblica, Sergio Della Giorgia attacca senza mezzi termini le “sanzioni sproporzionate, troppo elevate ed eccessivamente afflittive” e denuncia “un atteggiamento securitario che ancora una volta penalizzerà gli esercenti senza risolvere nulla”.

Forti perplessità arrivano anche sul sistema delle premialità legate alla vigilanza privata. Per la sinistra si tratta di una delega impropria ai privati sul fronte della sicurezza urbana. “Non possiamo demandare alle guardie giurate e agli steward il controllo del territorio: questi lavoratori poi non potranno fare nulla in caso di emergenza, a parte chiamare le forze dell’ordine per accertare reati e altro”, è stata la critica avanzata durante il dibattito in commissione.

A chiudere il primo confronto è stato il consigliere di maggioranza Luigi Quarta Colosso, che ha difeso la scelta dell’amministrazione sostenendo di non vedere “nulla di strano nel chiedere al privato di assumersi una parte di responsabilità per la sicurezza del suo spazio dato in gestione”.