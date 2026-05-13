Ricerca biomedica, ingegneria civile e innovazione al centro del dialogo italo-lettone: la Rettrice in missione a Riga

La rettrice Maria Antonietta Aiello è da oggi a Riga per una visita istituzionale alla Riga Technical University (RTU), una delle principali università tecniche del Nord Europa, in programma fino al 15 maggio. La missione si inserisce in un percorso di consolidamento delle relazioni scientifiche e accademiche tra UniSalento e il sistema universitario lettone, con un focus particolare sulle aree della ricerca biomedica, dell’ingegneria civile e del trasferimento tecnologico.

Ad accompagnare la rettrice, il professor Lucio Tommaso De Paolis, docente al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione di UniSalento e visiting professor presso la RTU, figura di riferimento a livello internazionale nel campo della realtà estesa e dell’intelligenza artificiale applicata alla medicina e al benessere. Proprio De Paolis è tra i protagonisti del fitto programma di incontri e presentazioni previsto per i tre giorni di visita.

Il cuore dell’agenda è il 14 maggio, con l’evento “Science Breakfast. Italian Edition”, ospitato nella sede della Facoltà di Ingegneria Civile e Meccanica di RTU: un forum scientifico ad alto livello che vedrà la rettrice Aiello presentare il contributo di UniSalento alle conoscenze e alla ricerca nel campo dell’ingegneria civile, attraverso ricerca e innovazione. Nello stesso contesto, il professor De Paolis illustrerà le più recenti applicazioni di realtà estesa e intelligenza artificiale in ambito medico-sanitario. Accanto a UniSalento, parteciperanno all’evento la Anthem Foundation — presieduta dal professor Stefano Paleari, consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca — con le Università di Milano-Bicocca e Bergamo, nonché delegazioni dell’Università di Lettonia e partner industriali lettoni e internazionali. Nel pomeriggio l’appuntamento “Deep Tech Atelier”, con un focus sull’innovazione ottenuta grazie alla ricerca, con il coinvolgimento attivo delle imprese partecipanti.

Il programma prevede anche un incontro istituzionale con il rettore di RTU, il professor Tālis Juhna, e con il vertice della Facoltà di Ingegneria Civile e Meccanica, per esplorare le prospettive di collaborazione su dottorati congiunti, mobilità di ricercatori e progetti europei.

In programma anche una visita al cantiere della Rail Baltica Riga Central Railway Station, infrastruttura simbolo della connessione ferroviaria ad alta velocità tra i Paesi baltici e il resto d’Europa.

Il 15 maggio sarà invece dedicato alla visita dei laboratori e degli istituti di ricerca di RTU, tra cui quelli per i materiali ad alte prestazioni, l’ingegneria sostenibile e le tecnologie aerospaziali.

La missione a Riga si colloca in un momento di particolare slancio internazionale per UniSalento, sempre più presente nei principali network europei di ricerca e innovazione.

«Questa visita alla Riga Technical University – commenta la rettrice Aiello – rappresenta un passo concreto nella costruzione di alleanze scientifiche durature con il Nord Europa. RTU è un partner strategico per noi: condividiamo l’attenzione all’ingegneria applicata, alla salute e alla sostenibilità, e la presenza del professor De Paolis come visiting professor è il segno più tangibile di quanto questo legame sia già solido e produttivo. Vogliamo trasformarlo in una collaborazione strutturata, aperta ai nostri studenti e studentesse, ai nostri dottorandi e dottorande e alle imprese del territorio».