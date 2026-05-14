Sabato 16 maggio il Salento Book Festival al Salone Internazionale del Libro di Torino

Si prepara per la sua XVI edizione il Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri, che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari, organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore TV Gianpiero Pisanello con Antonella Lattanzi e Massimo Bernardini nel ruolo di co-direttori.

Da domenica 14 giugno e per tutta l’estate, “La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori” fa tappa in diversi comuni del Salento tra cui Melpignano, Aradeo, Galatone, Collepasso, Nardò, Cutrofiano, Specchia, Muro Leccese: ospitano gli incontri d’autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano nel Salento i loro ultimi lavori editoriali, dalla narrativa alla saggistica, toccando i temi più sentiti dell’attualità.

Serra Yilmaz, l’attrice turca musa di Ferzan Özpetek, lo psicanalista Massimo Recalcati, le giornaliste Concita De Gregorio, Daria Bignardi, Serena Bortone, Valentina Petrini, Annalena Benini, l’ex sacerdote Alberto Ravagnani, poi Luciana Littizzetto, Walter Veltroni, Luigi Maria Epicoco, Giovanni Grasso, Michela Marzano: sono solo alcuni dei protagonisti del 2026.

Tra gli ospiti anche lo scrittore Luca Bianchini che proprio con il Salento Book Festival sarà al Salone del libro di Torino, sabato 16 maggio, alle 12, nello stand della Regione Puglia (Pad. 2), per presentare il suo nuovo romanzo “Le ragazze di Tunisi”. Intervengono il direttore del SBF Gianpiero Pisanello, Toni Matarrelli ed Elisabetta Vaccarella, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio Regionale della Puglia.

Il Salento Book Festival è sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia, dalla “Teca del Mediterraneo – Biblioteca multimediale e Centro di documentazione” e dai comuni coinvolti, oltre che da numerosi sponsor e partner.

Anche quest’anno sarà consegnato il Premio “BPER: Banca – Salento Book Festival”, riconoscimento che conferma la collaborazione tra il festival diretto da Pisanello e il gruppo BPER Banca.