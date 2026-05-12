SALENTO – Il progetto Archeodisability entra nella lista Forbes Under 30 Italia: riconoscimento all’impegno per la cultura accessibile. Il progetto Archeodisability è stato inserito nella prestigiosa lista Forbes Under 30 Italia, la selezione annuale realizzata dalla rivista internazionale Forbes che individua i giovani talenti più influenti e innovativi del Paese nei settori dell’imprenditoria, della cultura, del sociale, della tecnologia e della comunicazione.

La lista rappresenta uno dei riconoscimenti più autorevoli a livello nazionale e internazionale dedicati agli under 30 che si distinguono per capacità di leadership, impatto sociale e visione innovativa. Entrare nella selezione Forbes Under 30 Italia significa essere riconosciuti tra le personalità emergenti capaci di contribuire concretamente al cambiamento e allo sviluppo della società contemporanea.

Guidato dalla presidente Nazarena Savino e dalla vicepresidente Swami Savino, Archeodisability si distingue per il costante lavoro di formazione, sensibilizzazione e divulgazione volto a rendere il patrimonio culturale realmente accessibile a tutti.

Il progetto promuove percorsi inclusivi, attività educative e iniziative dedicate all’abbattimento delle barriere culturali e sociali, con l’obiettivo di garantire una partecipazione piena e consapevole alla vita culturale.

Il riconoscimento conferito da Forbes premia non solo il valore innovativo dell’iniziativa, ma anche l’impegno quotidiano nella costruzione di una cultura più inclusiva, aperta e condivisa. “Questo traguardo rappresenta per noi uno stimolo a continuare con determinazione il nostro lavoro, promuovendo una cultura accessibile e partecipata”, dichiarano le fondatrici del progetto.

Archeodisability continua così il suo percorso di crescita, consolidando il proprio ruolo come punto di riferimento nazionale nel campo dell’accessibilità culturale e dell’innovazione sociale.