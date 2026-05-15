Verso Sassuolo – Lecce. Torna Gaspar, ma Veiga è a forte rischio. Neroverdi senza Walukiewicz

Dopo l’allenamento mattutino al Centro Sportivo di Martignano, il Lecce si avvicina alla delicata trasferta di Reggio Emilia con un ritorno importante in retroguardia: questa mattina Gaspar si è allenato regolarmente in gruppo e sarà a disposizione di mister Di Francesco per la gara contro il Sassuolo. Nel frattempo Berisha e Sottil hanno svolto un lavoro differenziato, mentre Cheddira si è allenato parzialmente in gruppo. Domani mattina si svolgerà la seduta di rifinitura a Martignano, che precederà la partenza per Reggio Emilia.

I salentini si stanno preparando al meglio per la sfida del Mapei Stadium, ma dopo la gara contro la Juve è scattata la diffida per Pierotti e Coulibaly. Due titolarissimi dello scacchiere di Eusebio Di Francesco che, nonostante il giallo pesante sulle spalle, con i neroverdi non tireranno indietro la gamba, ma che al contempo sarebbero indispensabili per l’ultima giornata di campionato tra le mura amiche del Via del Mare contro il Genoa di De Rossi. Sono monitorate le condizioni di Danilo Veiga. Per il terzino i nodi sul suo impiego si scioglieranno domani dopo la rifinitura, ma se non dovesse recuperare verrebbe sostituito da Gaby Jean con un probabile cambio di modulo: dal 4-2-3-1 al 3-5-2.

In casa Sassuolo invece si respira la classica aria serena del centro classifica. Una squadra salva e senza alcuna possibilità di raggiungere le coppe europee, ma che vorrà ben figurare dinanzi ai suoi tifosi per l’ultima partita casalinga della stagione. Nelle ultime ore gli uomini di Grosso hanno perso Walukiewicz per un forte trauma contusivo alla gamba destra. Contro il Lecce mancheranno anche Boloca, Candè, Pieragnolo e Iannoni. La gara Sassuolo – Lecce, in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 20:45, 37ª giornata della Serie A Enilive, sarà diretta da Federico La Penna della Sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi della Sezione di Rovigo – Domenico Fontemurato della Sezione di Roma 2. IV Ufficiale il Davide Di Marco della Sezione di Ciampino. Al Var Daniele Doveri della Sezione di Roma 1; Avar Federico Dionisi della Sezione di L’Aquila.

Probabili formazioni:

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Romagna, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel,Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco.