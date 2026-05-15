I vicecampioni di danza Danilo Mi e Federica Colì Iniziano un tour in Puglia

Dopo aver ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla Regione Puglia che li ha incoronati “Eccellenza dello Sport” i vicecampioni nazionali di danza paralimpica in free style, Danilo Mi e Federica Colì sono pronti a dare prova della loro abilità in un tour che li vedrà protagonisti in varie tappe in tutta la Puglia con lo spettacolo “Danzatori del Cuore”.

Il primo appuntamento è domani 16 maggio nell’ex convitto Palmieri a Lecce, il 17 maggio saranno a Bari, il 30 e 31 maggio a San Cesario di Lecce, il 2 giugno a Melendugno nell’ambito della Festa dello Sport e il 12 e 14 giugno a San Donato di Lecce.

“Quando danzo mi sento libero”, sottolinea Danilo Mi. “Ringrazio la mia collega e compagna di danza, Federica Colì e la nostra maestra Letizia Ingrosso della scuola Dea Danza di San Donato di Lecce, la prima ad intuire che potevamo entrare in sintonia e danzare. La danza è per me l’unica lingua che non ha bisogno di dizionari: il movimento. Dalle punte classiche alle sneaker dell’urban, dai palchi dei grandi teatri alla libertà del proprio salotto, la danza ci insegna che ogni battito del cuore è un ritmo da seguire.

Come diceva Martha Graham, “La danza è il linguaggio nascosto dell’anima”. E oggi, vogliamo che quel linguaggio si senta forte e chiaro!”

I due vicecampioni nazionali si allenano duramente perché vogliono partecipare ai Campionati nazionali di danza a Rimini previsti per il luglio prossimo, bissando e magari superando il risultato raggiunto. Sognano di arrivare a danzare in tv per portare linguaggi nuovi.

A loro sono giunte le attestazioni di stima da parte del vicepresidente della Regione Puglia, con deleghe al welfare, sport e politiche giovanili, Cristian Casili che li ha insigniti del prestigioso riconoscimento e del sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino con il presidente del Consiglio Luigi Dima.

“Danilo Mi con la sua collega e compagna di danza Federica Colì”, sottolinea il sindaco “sono l’esempio vivente di come con la forza di volontà e determinazione si riescano a trasformare gli ostacoli in opportunità. Sono da ammirare e da emulare per tutti noi. Veri e propri maestri di vita”.

I due vicecampioni nazionali saranno protagonisti anche della Giornata dello Sport a Melendugno, organizzata dal presidente del Consiglio comunale, Luigi Dima, per il prossimo 2 giugno: “Ho voluto fortemente la loro presenza perché lo Sport significa prima di tutto e per tutti gli atleti superare i propri limiti fisici, lanciando e superando sfide sempre più difficili. E Danilo Mi con la sua collega e compagna di danza ne sono un esempio vivente”.