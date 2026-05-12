Sorpreso con 40 grammi di cocaina, dopo l’arresto 20enne torna libero. “Avevo dei debiti”

SCORRANO (Lecce) – Un ventenne di Scorrano Manuel Elsinora è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di circa 40 grammi di cocaina. L’operazione è stata condotta lo scorso 9 maggio dai militari della Compagnia locale di Poggiardo impegnati in un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di droga.

Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita in un’abitazione del comune poggiardese i carabinieri hanno rinvenuto quattro involucri contenenti complessivamente ben 40 grammi di cocaina, oltre a 160 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi.

Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe immediatamente ammesso la responsabilità della sostanza rinvenuta, mentre un’ulteriore quantità di stupefacente, pari a 10 gr. tra cocaina hashish e marjuana. trovata nell’abitazione sarebbe stata attribuita a un altro soggetto presente durante il controllo.

L’udienza di convalida si è svolta davanti al giudice per le indagini preliminari, Francesco Valente. Pur scegliendo di avvalersi della facoltà di non rispondere, il ventenne ha reso dichiarazioni spontanee, spiegando di essersi avvicinato allo spaccio nel tentativo di far fronte ad alcuni debiti, ritrovandosi però coinvolto “in una situazione più grande di lui”.

Determinante, ai fini della decisione del giudice, quanto sottolineato dal suo legale di fiducia, l’avvocato Aurelio Elia, il quale, valorizzando alcune specifiche circostanze fattuali ha chiesto e ottenuto – diversamente da quanto invocato dal Pubblico Ministero procedente – una misura meno afflittiva, non custodiale, cumulativa, quale l’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza e obbligo di presentazione quotidiana innanzi ai CC competenti, nonostante la gravità degli addebiti contestati.

Il giudice, infatti, pur convalidando l’arresto, ha rigettato la richiesta più severa avanzata dalla Procura, disponendo nei confronti del ventenne, la misura invocata dalla difesa.