Udinese – Cremonese, Runjaic: Daremo il massimo per ottenere i 3 punti

“Non commento le voci circa un nostro presunto disimpegno: non meritano nemmeno che io le citi. Al contrario, il nostro obiettivo è fare il meglio possibile davanti ai nostri tifosi. Mi aspetto una partita intensa, tirata, non vedo l’ora di scendere in campo. Abbiamo raggiunto i 50 punti ma non è detto che la nostra stagione sia finita, anzi. Daremo il massimo per fornire una buona prestazione e ottenere i 3 punti”. Lo ha detto l’allenatore del’Udinese Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia della gara interna contro la Cremonese.

“Conosciamo i punti di forza della Cremonese, sono molto esperti – ha concluso Runjaic – in questa classifica penso siano al quarto posto. Sono i calciatori giusti per questo tipo di gara così delicata e dalla grande pressione psicologica. Il destino tuttavia non è nelle loro mani, perché se il Lecce vincesse entrambe le gare, il loro sforzo sarebbe vano. Noi pensiamo solo all’Udinese e vogliamo concludere al meglio la stagione casalinga: abbiamo iniziato con uno scialbo pareggio con il Verona, vogliamo concluderla con una bella vittoria. I nostri tifosi hanno preannunciato una grande festa, vogliamo onorarla”.