Il Governo taglia 8,5 milioni ai Giochi del Mediterraneo

“Mentre il governo continua a riempirsi la bocca di Sud, sviluppo e attenzione ai territori, la realtà è un’altra: quando c’è da scegliere dove investire, Taranto viene ancora una volta sacrificata. Tagliare 8,5 milioni di euro a pochi mesi da un evento internazionale che dovrebbe rappresentare il rilancio della città è una scelta gravissima e irresponsabile. Non è un errore tecnico. È una decisione politica. Per Milano-Cortina hanno trovato miliardi. Per Taranto si trovano le forbici”. Lo afferma la deputata tarantina del Pd Francesca Viggiano.

“Per questo governo – aggiunge – esistono territori di serie A e territori di serie B. Chi oggi governa e rappresenta questo territorio a Roma ha il dovere di spiegare ai cittadini perché è rimasto in silenzio mentre venivano cancellate risorse fondamentali per il futuro della città. Taranto non chiede favori. Pretende rispetto”.

La parlamentare del Pd osserva che “togliere risorse ai Giochi del Mediterraneo significa togliere opportunità ai nostri giovani, negare il diritto dei bambini e dei ragazzi di crescere in una città che investe nello sport, negli impianti e nei luoghi di aggregazione. Significa colpire una comunità che merita riscatto e non ulteriori penalizzazioni. Per questo, questo taglio – conclude – è ancora più inaccettabile. Perché non colpisce solo un evento, ma una visione di città e il futuro delle nuove generazioni”.