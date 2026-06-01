Le Previsioni Meteo di domani 2 Giugno 2026

Puglia

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne, specie settentrionali, con acquazzoni e temporali sparsi. Più asciutto in serata e nottata con nuvolosità e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo generalmente stabile con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma con addensamenti più compatti su Alpi e Prealpi. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi sui settori alpini, prealpini e localmente sulle alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Non esclusi fenomeni localmente intensi accompagnati da grandine e raffiche di vento. In serata residui rovesci al Nord-Est, più asciutto altrove.

AL CENTRO

Al mattino condizioni generalmente stabili con alternanza tra sole e nubi sparse. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme lungo l’Appennino con acquazzoni e temporali tra Toscana interna, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio orientale. Più soleggiato lungo le coste tirreniche e adriatiche. In serata fenomeni in rapido esaurimento con ampie schiarite su gran parte delle regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio locali acquazzoni o temporali potranno svilupparsi nelle aree interne di Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre lungo le coste continuerà a prevalere il bel tempo. In serata e nella notte condizioni nuovamente stabili e asciutte ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Minime senza variazioni di rilievo. Massime in lieve diminuzione al Nord e lungo le regioni adriatiche, stabili altrove.