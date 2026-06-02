Contrasto alla povertà energetica: il Comune di Lecce conferma i contributi per le utenze domestiche. Al via le domande dal 4 giugno

L’Amministrazione Comunale di Lecce rinnova con forza il proprio impegno a tutela delle fasce più vulnerabili della cittadinanza. È stato approvato l’Avviso Pubblico per l’erogazione del contributo straordinario una tantum finalizzato al rimborso delle spese sostenute nel 2025 per le utenze domestiche di energia elettrica e gas.

La misura, aggiornata con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 dell’08/05/2026 e resa operativa dalla Determina Dirigenziale n. 1637 del 25/05/2026, prevede un sostegno economico ridefinito in € 20,00 mensili (€ 40,00 a bimestre), fino a un massimo complessivo di € 400,00 annui per nucleo familiare. Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione tramite bonifico bancario, fino a esaurimento dei fondi disponibili.

L’intervento dell’Assessore alle Politiche Sociali e Welfare:

“Garantire l’accesso ai servizi essenziali e contrastare la povertà energetica sono priorità assolute della nostra azione amministrativa. Con questa misura vogliamo offrire un aiuto concreto e immediato a quelle famiglie che, quotidianamente, si trovano a dover fare i conti con il peso dei rincari energetici. Quest’anno abbiamo voluto calibrare i criteri con un’attenzione ancora più profonda verso i nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico e verso le famiglie in cui sono presenti persone con disabilità, i cui consumi energetici sono inevitabilmente più elevati. Nessuno deve essere lasciato indietro. Questa misura nasce da un ascolto attento del territorio e delle sue fragilità. Vedere che il progetto non solo viene confermato per il 2026, ma viene costantemente adeguato al contesto socio-economico attuale, è la dimostrazione che quando le istituzioni lavorano con lungimiranza e sensibilità si riescono a dare risposte tangibili ai cittadini. Questo bonus non è solo un rimborso spese, ma un segno di vicinanza e di equità sociale che tutela la dignità delle famiglie leccesi.”

Come presentare la domanda

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo ⁠protocollo@pec.comune.lecce.it⁠ a partire dal 04/06/2026 e fino al 04/08/2026.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere obbligatoriamente indicata la dicitura:

“RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO PER CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA – SPESE SOSTENUTE ANNO 2025”.

Documenti da allegare alla domanda (compilata sull’apposito modulo):

Attestazione ISEE in corso di validità;

Bollette luce e/o gas del 2025 complete di relativa quietanza di pagamento;

Copia del documento d’identità in corso di validità;

Codice IBAN intestato al richiedente;

Certificazione ASL (solo in caso di presenza di disabilità nel nucleo familiare).

Informazioni e Assistenza

Per ricevere supporto, informazioni e per il ritiro della modulistica cartacea, i cittadini possono rivolgersi ai punti di accoglienza sul territorio:

Punto Unico di Accesso – Via San Massimiliano Kolbe (Zona Stadio)

Dal lunedì al venerdì ore 9:00-12:00 | Martedì ore 15:00-18:00 | Tel. 0832/682377

Punto Unico di Accesso – Palazzo Turrisi, Via Marco Basseo (Centro Storico)

Dal lunedì al giovedì ore 9:00-12:00 | Giovedì ore 15:00-18:00

I dettagli completi dell’iniziativa e i moduli di domanda sono consultabili e scaricabili sul portale istituzionale del Comune di Lecce.