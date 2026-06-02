Forte terremoto in Calabria, scossa avvertita anche in Puglia

È stata avvertita anche in Puglia la forte scossa di terremoto di questa sera che ha avuto epicentro a circa 22 chilometri da Belmonte Calabro, al largo della Costa Calabra nord-occidentale nella provincia di Cosenza.

Una scossa lunga, avvertita distintamente in gran parte della Regione e in Salento, che l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato con una magnitudo di 6.2 a mezzanotte e dodici minuti. Diverse le segnalazioni di vibrazioni avvertite, anche attraverso i social network, in particolare a Lecce e Gallipoli.

Il sisma è stato avvertito soprattutto negli edifici ai piani più alti. Al momento non vengono segnalati danni, tuttavia, lo spavento tra la popolazione è stato significativo. A scopo precauzionale proseguono i controlli di rito su infrastrutture ed edifici lungo la fascia tirrenica calabrese.

La zona interessata è considerata ad alta sismicità: nel passato, forti terremoti causarono gravi danni e vittime