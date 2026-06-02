Figli del Salento: Giuseppe Pellegrino, il sindaco che inseguì il mare

Alla fine dell’Ottocento Lecce era una città elegante ma chiusa in sé stessa, nobile, agricola, amministrativa, con le carrozze attraversavano piazza Sant’Oronzo mentre il mare restava distante, quasi estraneo alla vita quotidiana. Fu in una città sospesa tra passato e modernità che emerse la figura di Giuseppe Pellegrino, l’uomo politico che intuì prima di altri che il futuro di Lecce non sarebbe passato soltanto dai palazzi del centro, ma dalla capacità di aprirsi al mondo.

Nato a Lecce il 27 ottobre 1856, Giuseppe Pellegrino apparteneva alla borghesia professionale cresciuta dopo l’Unità d’Italia, studiò giurisprudenza a Napoli e si laureò nel 1876, tornando poi nella sua città per esercitare la professione di avvocato. Ma il foro, per lui, f soltanto un punto di partenza, la sua vera strada era la politica.

Erano gli anni della Sinistra storica e del trasformismo parlamentare, in tutta Italia i notabili locali costruivano consenso attraverso reti personali, alleanze e influenza sociale, così anche Pellegrino si mosse appresso a quel sistema, ma cercò di dare alla politica cittadina un respiro più moderno. Nel 1884 fondò insieme a Francesco Rubichi il Circolo Democratico, luogo di discussione e organizzazione che riuniva professionisti, liberali e settori della borghesia urbana interessati al rinnovamento amministrativo della città.

Da lì iniziò una scalata politica rapida e metodica, partendo come consigliere comunale, poi assessore e organizzatore instancabile di relazioni e consenso con cui costruì negli anni una rete che collegava i ceti popolari alle professioni cittadine, mantenendo anche rapporti con figure di rilievo nazionale come Giuseppe Zanardelli. Era il classico notabile meridionale dell’Italia liberale: pragmatico, influente, abile nella mediazione, convinto che il progresso dovesse passare dalle opere pubbliche e dall’amministrazione.

Quando nel 1895 diventò sindaco di Lecce, la città conservava ancora il volto di un centro aristocratico legato all’economia agricola e da lì comprese che Lecce rischiava di restare isolata se non avesse costruito un rapporto nuovo con il territorio e con il mare Adriatico. La frase che gli viene attribuita: “L’avvenire di Lecce è verso il mare”, divenne la sintesi perfetta della sua visione politica, di un progetto che andava ben oltre lo slogan.

Sotto la sua amministrazione Lecce conobbe una stagione intensa di trasformazioni urbane, arrivarono l’illuminazione elettrica e il potenziamento dell’acquedotto, mentre il centro storico iniziava lentamente ad assumere una nuova fisionomia. Ma l’opera simbolo del suo mandato fu la tranvia Lecce – San Cataldo, inaugurata nel 1898: per la prima volta la città si collegava stabilmente al suo mare.

Quel tram che attraversava la campagna era l’idea concreta di una Lecce moderna, meno chiusa nei propri equilibri provinciali e più proiettata verso commerci, turismo e comunicazioni.

Anche sul piano urbanistico Pellegrino lasciò segni importanti. Durante la sua amministrazione il Comune acquisì Palazzo Carafa come sede municipale e vennero avviati interventi di valorizzazione dell’area di piazza Sant’Oronzo e dell’anfiteatro romano, in anni in cui il recupero del patrimonio storico iniziava appena a entrare nelle politiche pubbliche italiane.

La sua attenzione non si fermò alle infrastrutture, sostenne la nascita della Scuola artistica industriale, promosse iniziative assistenziali e favorì nel 1897 la creazione dell’Archivio Storico comunale perché aveva compreso che una città moderna non si costruisce soltanto con le strade e i cantieri, ma anche con la formazione, la memoria e i servizi pubblici.

Naturalmente la sua figura non fu priva di ambiguità, come molti politici dell’Italia liberale, Pellegrino governò attraverso un sistema di relazioni personali e di costruzione del consenso che oggi definiremmo tipico del notabilato meridionale, nulla di eccezionale, dato che modernizzazione e clientelismo, in quegli anni, spesso convivevano.

La sua esperienza amministrativa gli aprì presto le porte della politica nazionale, nel 1909 fu eletto deputato del Regno d’Italia e tornò alla Camera anche nel 1919 e nel 1921, attraversando una delle fasi più drammatiche della storia italiana: il dopoguerra, le tensioni sociali, il declino dello Stato liberale.

Fu proprio in quel contesto che maturò la scelta più controversa della sua vita politica e nel 1924 aderì formalmente al fascismo, seguendo un percorso comune a molti esponenti della vecchia classe dirigente meridionale, convinti che il nuovo regime potesse garantire stabilità e continuità del potere locale. Ma col tempo anche uomini come Pellegrino furono messi ai margini da un fascismo che preferiva una classe dirigente nuova, più fedele al partito e meno legata ai tradizionali equilibri dei notabili.

Oggi il suo nome resta legato soprattutto all’idea di una città che smise di guardarsi soltanto dentro e iniziò a cercare un orizzonte più ampio, non fu un rivoluzionario, né un politico senza contraddizioni, ma di certo fu uno degli uomini che contribuirono a trasformare Lecce da capoluogo periferico dell’Italia postunitaria in una città che aveva tutte le carte in regola per immaginare il proprio futuro.

Negli ultimi anni si ritirò progressivamente dalla vita pubblica. Morì a Lecce il 17 dicembre 1931.