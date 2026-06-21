Dal Senegal al Salento: l’incredibile viaggio di “Cesarino”

PORTO CESAREO (Lecce) – Ha percorso oltre 5.200 chilometri, sfidando l’Atlantico, superando lo Stretto di Gibilterra e attraversando il Mediterraneo per venire a mettere su famiglia nel Salento. È l’incredibile odissea di “Cesarino”, un esemplare di Fraticello (Sternula albifrons), la più piccola sterna europea, partito dalla riserva naturale di Somone, in Senegal, e intercettato sulle isolette dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo.

A documentare questo straordinario viaggio è stato l’ornitologo Rosario Balestrieri della Stazione Zoologica “Anton Dohrn”. Durante le attività di monitoraggio scientifico, lo studioso ha letto il codice impresso sull’anello dell’uccello (siglato nei database internazionali come ZKS/FH-92557), ricostruendo una rotta migratoria che unisce l’Africa occidentale all’Europa e che accende i riflettori sull’importanza globale delle coste cesarine.

Il ritrovamento di Cesarino non è solo una suggestiva storia di resistenza animale, ma un dato scientifico di eccezionale valore. Conferma, infatti, che il parco marino salentino non è una semplice cartolina turistica, ma un nodo ecologico strategico e uno dei più importanti siti di nidificazione di tutto il Mediterraneo. Un’oasi di biodiversità che oggi, purtroppo, si trova a fare i conti con la fragilità delle specie che la popolano.

Il Fraticello è un uccello particolarmente vulnerabile, protetto a livello europeo. A differenza di altre specie, non costruisce nidi sugli alberi, ma depone le uova direttamente in piccole conche nella sabbia o nella ghiaia.

Questa abitudine rende le sue covate quasi invisibili e, di conseguenza, drammaticamente esposte al calpestio e al disturbo umano. Non è un caso che in Italia la specie sia in forte declino: dagli anni Ottanta a oggi, le coppie nidificanti sono quasi dimezzate, passando da circa 6.000 alle attuali 2.000-3.500.

In questo scenario, gli isolotti di Porto Cesareo diventano veri e propri santuari. Grazie alla loro parziale isolamento e a una natura ancora incontaminata, offrono rifugio non solo al Fraticello, ma anche ad altri preziosi e rari abitanti del mare, come il Gabbiano corso, tra i più rari del bacino mediterraneo, e il Fratino, un piccolo volatile in netta regressione lungo tutta la penisola.

Il pericolo maggiore per la sopravvivenza di questi animali è proprio l’uomo. Gli esperti avvertono che anche uno sbarco occasionale o una sosta ravvicinata sulle isolette durante la stagione riproduttiva possono essere fatali. Spaventati dalla presenza umana, gli adulti abbandonano temporaneamente il nido, lasciando uova e pulcini alla mercé del sole cocente o dei predatori. Se a questo si sommano le piaghe della plastica in mare e del rischio di cattura accidentale nelle reti da pesca, il quadro si fa allarmante.

Per arginare i rischi, l’Area Marina Protetta ha lanciato un appello accorato a cittadini, turisti e diportisti, invitandoli al rispetto assoluto dei divieti di accesso agli isolotti. Un appello che sarà supportato da un giro di vite nei controlli: in collaborazione con la Guardia Costiera e le forze dell’ordine, l’attività di vigilanza nelle zone più sensibili sarà sensibilmente intensificata.

Sulla vicenda è intervenuto con fermezza il direttore dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, il dottor Marco Dadamo, ricordando come la storia di questo piccolo trasvolatore dimostri che il territorio salentino sia un ecosistema vivo e interconnesso a livello globale. Dadamo ha rivolto un invito tassativo a chiunque frequenti quel tratto di mare a non sbarcare assolutamente sulle isole, specificando che i cartelli di divieto non sono formalismi burocratici, ma difese vitali per la fauna.

Un nido sulla sabbia è invisibile a un occhio non esperto, e un solo passo falso può distruggere una vita che ha viaggiato per cinquemila chilometri. Il direttore ha concluso sottolineando che la vera civiltà di una comunità si misura anche dalla capacità di rispettare questi delicati equilibri, ricordando che proteggere Cesarino e gli altri uccelli marini è un dovere collettivo per garantire un futuro a specie sempre più minacciate.