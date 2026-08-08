Il 20 agosto la Sagra della Pittula e dei prodotti agroalimentari tradizionali

SURANO (Lecce) – Surano omaggia la Pittula dal lontano 1983 il giorno 23 dicembre di ogni anno. Quest’anno l’Amministrazione Comunale di Surano ha presetato nell’ambito del “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare” – il Progetto “Sagra della Pittula” – realizzato con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agroalimentare Sviluppo Rurale e Ambientale.
La sagra che si svolgerà il 20 agosto 2026, e sarà arricchita da numerosi stands enogastronomici per degustare pietanze e prodotti tipici salentini, è stata creata per far conoscere la “Pittula” ai numerosi turisti presenti nel salento in questo periodo estivo.
La degustazione della Pittula sarà gratuita con distribuzione dalle ore 19:30
La serata sarà allietata da uno dei gruppi emergenti della musica salentina Accasaccio & Friends con diversi ospiti speciali.
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