Domenica 9 agosto la 54ª Mostra della Ceramica Artigianale di Cutrofiano viste guidate, degustazioni, mostre e musica live

CUTROFIANO (Lecce) – Ruota tutta attorno all’arte figula la festa popolare che fino al 15 agosto terrà acceso il centro storico di Cutrofiano (LE). La 54ª Mostra della Ceramica Artigianale offre otto serate dense di appuntamenti, tra esposizioni, laboratori, musica, cultura, gastronomia e spettacoli. Organizzata dal Comune di Cutrofiano in collaborazione con Carta Bianca Srls, la manifestazione trasforma piazze, palazzi storici e botteghe in un grande laboratorio diffuso, offrendo ai visitatori l’occasione di conoscere una delle tradizioni artigianali più identitarie della Puglia.

L’appuntamento rappresenta da oltre mezzo secolo uno dei principali momenti di promozione della ceramica artistica salentina. Cutrofiano è infatti uno dei centri simbolo della lavorazione della terracotta in Italia e ospita il più antico museo della ceramica di Puglia: una vocazione testimoniata persino dal suo nome, kutra, che in greco significa vaso.

Tutti i giorni, dalle 19 alle 24, Piazza Municipio, Piazza Cavallotti, Palazzo Ducale Filomarini e Palazzo Municipale con il Museo della Ceramica diventano il cuore pulsante della manifestazione. Maestri artigiani al lavoro, mostre, laboratori, prodotti tipici, concerti e iniziative culturali accompagneranno residenti e turisti in un percorso capace di raccontare la storia, l’identità e la creatività di un territorio profondamente legato alla terra e al fuoco.

In Piazza Municipio, inoltre, immancabile anche quest’anno il Carosello, la giostra storica che offre corse e divertimento gratuito per tutti i bambini.

DOMENICA 9 AGOSTO

Anche domani, domenica 9 agosto, il Museo della Ceramica osserva l’orario straordinario previsto per tutta la durata della manifestazione (8.30-13.30 e 18.00-23.00), con visite guidate quotidiane dalle 19.00 alle 21.00. Tra le attività in calendario c’è “A Sentimento – Cibo, relazione e resistenza”, la mostra a cura di 34° Fuso, in programma dall’8 al 20 agosto a Palazzo Filomarini. Il progetto espositivo riunisce quattro opere nate da un radicato processo partecipativo e da un ascolto profondo della comunità, realizzato dal Museo della Ceramica nel corso degli ultimi due anni: “Mensae Terrae” del collettivo Donne della Ceramica, “Ricettario dal Futuro” di Federico Rizzo, “Bisogna Mangiare di Tutto” di Cosimo Vella e “Il nostro pane quotidiano” del Collettivo Tessitrici di Cutrofiano. Attraverso linguaggi diversi, ciascun lavoro sceglie la tavola e il fare manuale come dispositivi di relazione, memoria e denuncia sociale, in un percorso che intreccia dimensione comunitaria, sguardo speculativo sul futuro e riflessione ecologica sul territorio.

Domani, domenica 9 agosto, alle ore 18.00, è inoltre in programma “Dolce Arte”, visita con degustazione in via Garibaldi 31 (su prenotazione al 327 877 3894, massimo 15 partecipanti).

Tutti i giorni in Piazza Cavallotti area food dedicata alla degustazione di prodotti tipici a km zero e, dalle 21 musica e intrattenimento. Domani 9 agosto il concerto di Mattia Chittano Ensamble, con un repertorio di musica popolare salentina.

I PROSSIMI GIORNI

Il programma di Piazza Cavallotti prosegue lunedì 10 agosto con “Vicoli e Cortili”, il progetto di Federico De Carlo e Andrea Cirfeta incentrato sulla musica d’autore e sulle atmosfere folk, con un omaggio ad Alessandro Mannarino (il duo tornerà sul palco il 15 agosto con un tributo a Vinicio Capossela). Martedì 11 agosto è la volta di Fimmine Fimmine, spettacolo di musica popolare salentina con la danzatrice Serena D’Amato, Daniela Damiani (voce e tamburello), Ernesto Seclì (fisarmonica) e Luigi Marra (violino e mandolino). Mercoledì 12 agosto sale sul palco La Combriccola, quintetto salentino che reinterpreta in chiave rock e moderna le sigle dei cartoni animati più amate degli anni ’80, ’90 e 2000, con arrangiamenti a sorpresa e sketch che coinvolgono il pubblico: Celeste Ciurlia (voce), Cristian Conte (chitarra e voce), Marco Afrune (basso e voce), Stefano Raia (tastiere) e Vittorio Urso (batteria e voce).

IL MUSEO DELLA CERAMICA: DAL 1985 CUSTODE DELLA MEMORIA CUTROFIANESE

Il Museo della Ceramica, ospitato nel Palazzo Municipale accanto a Palazzo Ducale Filomarini, è stato istituito nel 1985 come esposizione delle terrecotte tradizionali degli artigiani locali, a testimonianza di un’attività che caratterizza il paese da tempi lontanissimi. La raccolta si è arricchita nel tempo con donazioni e con una piccola collezione di maioliche; dal 2010 custodisce anche un intero fondo di fischietti in terracotta donato dal collezionista milanese Mario Briosi, frutto di decenni di ricerca. Il Museo convive fin dall’origine con la Biblioteca Comunale, che ospita una sezione dedicata agli studi sulla ceramica.

Le iniziative rientrano nella programmazione del nuovo Infopoint Turistico di Cutrofiano.

IL SALVADANAIO IN TERRACOTTA: IL MAIALINO CHE PROTEGGE I SOGNI

Simbolo dell’edizione 2026 è il salvadanaio in terracotta, nella sua tradizionale forma di maialino. Emblema di risparmio, pazienza e speranza, rappresenta uno degli oggetti più iconici della tradizione figula salentina e, grazie alla collaborazione con l’Associazione Cuore Amico, diventa anche simbolo di solidarietà e condivisione.

«Quest’anno abbiamo voluto che il cuore della mostra battesse attorno a un oggetto fortemente simbolico: il salvadanaio in terracotta», spiega il direttore artistico Fabio Blanco. «Non lo celebriamo solo come pezzo di artigianato storico, ma come un generatore di futuro. In un’epoca dominata dal consumo rapido, ci ricorda il valore della pazienza e della cura per i propri sogni. Legarlo alla Notte della Taranta e alla solidarietà di Cuore Amico significa trasformare un gesto individuale in una festa della comunità».