Furto nella parrocchia di Taurisano: forzato il lucernario e sacrestia a soqquadro

TAURISANO (Lecce) – Colpo notturno a Taurisano ai danni della parrocchia “Maria Santissima Ausiliatrice”. I malviventi si sono introdotti nella struttura dopo aver infranto la porta a vetri dell’oratorio, riuscendo a raggiungere l’interno dell’edificio sacro.

Una volta all’interno, i ladri hanno forzato e svuotato la cassetta del lucernario, asportando le offerte in contanti per un valore stimato di circa 100 euro. Successivamente si sono diretti in sacrestia, mettendone a soqquadro cassetti e armadi alla ricerca di ulteriore materiale di valore, senza tuttavia asportare altro.

A fare la scoperta è stato il parroco nella mattinata di oggi, che ha allertato tempestivamente le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Commissariato di Taurisano, guidata dal Commissario Capo Federica Mele, per l’esecuzione dei rilievi di rito. Gli agenti hanno avviato le indagini ed esamineranno i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area per risalire all’identità dei responsabili.