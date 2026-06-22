Domenica 5 luglio “C’era una volta la musica – Le più belle scene dei film e le colonne sonore di Ennio Morricone”

LECCE – Il Chiostro dei Teatini di Lecce ospiterà Domenica 5 Luglio 2026, alle ore 21.00, lo spettacolo “C’era una volta la musica – Le più belle scene dei film e le colonne sonore di Ennio Morricone”.

Ci sono immagini che il tempo non riesce a cancellare. Scene che continuano a vivere nella memoria collettiva perché accompagnate da melodie capaci di attraversare generazioni.

L’Orchestra Sinfonica Federiciana presenta “C’era una volta la musica”, uno spettacolo che rende omaggio all’universo musicale di Ennio Morricone, compositore che ha trasformato la musica per il cinema in un patrimonio condiviso e riconoscibile in tutto il mondo.

Attraverso l’esecuzione dal vivo delle sue più celebri colonne sonore, lo spettacolo costruisce un dialogo continuo tra suono e immagine, restituendo al pubblico tutta la forza evocativa del linguaggio cinematografico.

Le composizioni di Morricone hanno saputo superare i confini del cinema per entrare nell’immaginario collettivo. Le sue melodie, immediatamente riconoscibili, hanno accompagnato alcune delle pagine più significative della storia del grande schermo, diventando esse stesse protagoniste del racconto e contribuendo a definire atmosfere, personaggi ed emozioni rimaste impresse nella memoria di milioni di spettatori.

Ad accompagnare l’Orchestra Sinfonica Federiciana sarà la partecipazione straordinaria di Enrico Lo Verso, che guiderà gli spettatori in un percorso fatto di ricordi, emozioni e suggestioni, alla scoperta di un repertorio che continua a parlare al presente.

“C’era una volta la musica” non è soltanto un concerto, ma un viaggio nella memoria del cinema e nel potere evocativo della musica, capace ancora oggi di emozionare pubblici di ogni età e di riportare alla luce immagini, storie e sensazioni che appartengono al patrimonio culturale di intere generazioni.

Perché a volte basta una melodia per far rivivere un film. E basta un film per rendere eterna una melodia.

Biglietti online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/cera-una-volta-la-musica-lecce

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto in loco la sera dell’evento e in prevendita presso il punto informativo della Pro Loco di Lecce all’interno del Museo Castromediano.

L’evento è realizzato da Ergo Sum Produzioni con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Intervento finanziato con risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2021–2027.