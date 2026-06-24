Sabato 18 luglio “Gershwin Suite” con Gino Saladini & Marco Guidolotti Jazz Quartet

LECCE – Sabato 18 luglio, alle ore 20.45, il Chiostro dei Teatini di Lecce ospiterà il secondo appuntamento di “Teatini in Musica 2026” con “Gershwin Suite”, uno spettacolo che intreccia musica, parole e immagini per raccontare la straordinaria vicenda umana e artistica di George Gershwin, il compositore che più di ogni altro ha saputo abbattere i confini tra musica colta e musica popolare, cambiando per sempre il volto della musica del Novecento.

Ideato e narrato da Gino Saladini, scrittore, sceneggiatore, criminologo e divulgatore, “Gershwin Suite” conduce il pubblico in un viaggio coinvolgente attraverso la vita del grande compositore americano, tra aneddoti curiosi, episodi commoventi e momenti che hanno segnato la nascita di alcune delle pagine più amate della storia della musica. Ad accompagnare il racconto, immagini e filmati d’epoca della New York degli anni Venti e Trenta, che scorrono sullo sfondo restituendo l’atmosfera vibrante di una città in piena trasformazione, crocevia di culture, linguaggi artistici e innovazioni musicali.

Protagonista musicale della serata sarà il quartetto guidato da Marco Guidolotti, musicista tra i più autorevoli del panorama jazz italiano, al sax baritono, sax soprano e clarinetto. Al suo fianco Felice Tazzini al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria. Insieme daranno vita a un percorso sonoro che ripercorre l’universo musicale di Gershwin, restituendone tutta la modernità, l’eleganza e la forza innovativa.

Figura centrale della musica del Novecento, George Gershwin è stato il protagonista di una rivoluzione artistica senza precedenti. Le sue composizioni hanno saputo fondere il linguaggio del jazz, delle canzoni popolari e della tradizione afroamericana con le forme della musica sinfonica europea, dando vita a un’espressione artistica nuova e profondamente originale. Dietro il successo, tuttavia, si nascondeva anche un uomo costantemente alla ricerca di legittimazione nel mondo della musica accademica, animato da una profonda ammirazione per i grandi compositori europei. Celebre, in questo senso, l’aneddoto che lo vede chiedere lezioni a Maurice Ravel, ricevendo in risposta una frase destinata a entrare nella storia: “Perché vuole diventare un mediocre Ravel, quando è già un ottimo Gershwin?”.

La qualità artistica dello spettacolo è ulteriormente impreziosita dalla presenza di Marco Guidolotti, protagonista di una carriera internazionale che lo ha portato a collaborare con alcuni dei più grandi nomi della musica e dello spettacolo. Vincitore del Premio Internazionale Massimo Urbani nel 2010, ha preso parte a centinaia di produzioni televisive e cinematografiche e ha lavorato con artisti del calibro di Ennio Morricone, Andrea Bocelli, Woody Allen, David Foster, Enrico Rava e Dee Dee Bridgewater. Dal 2015 è sassofonista solista de Il Volo e nel 2018 è stato eletto miglior sax baritonista italiano dai lettori della rivista specializzata Jazzit.

“Gershwin Suite” non è soltanto un concerto né una semplice biografia in musica: è un’esperienza immersiva che restituisce il ritratto di un artista visionario e di un’epoca irripetibile, raccontando come il talento, l’ambizione e la contaminazione tra culture possano generare opere destinate a superare il tempo. Una serata intensa ed emozionante che offrirà al pubblico l’opportunità di riscoprire uno dei più grandi protagonisti della storia della musica attraverso una formula originale, capace di unire divulgazione, spettacolo e grande jazz.

Biglietti e abbonamenti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico; tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.