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Venerdì 31 luglio “Senza fine”. L’universo di Ornella Vanoni con Serena Spedicato e l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento nel Chiostro dei Teatini

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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