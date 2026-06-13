Messa prima degli esami a Lecce

LECCE – Come da tradizione, anche quest’anno, il Msac di Lecce (Movimento studenti di Azione cattolica) e il Settore Giovani dell’Azione cattolica diocesana, in collaborazione con il Servizio diocesano di pastorale giovanile e vocazionale e con il Servizio diocesano di pastorale scolastica, hanno organizzato la “Messa prima degli esami”.
L’appuntamento è per lunedì 15 giugno, alle 19:45, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria della pace in Via Taranto, a Lecce. La messa sarà presieduta dall’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta.
La celebrazione è dedicata ai maturandi ma aperta anche a chi si appresta ad affrontare un esame o ad iniziare un nuovo percorso di studi, ai genitori e agli insegnanti che li hanno accompagnati in questi anni. L’invito è rivolto, infine, a quanti, a vario titolo, lavorano nel mondo della scuola, dell’università e dell’educazione, segno di quanto sia importante pregare e sostenere tutti coloro che si prendono cura della formazione e della crescita morale e sociale delle giovani generazioni. Il motto che risuona, sulla scia dell’insegnamento di don Lorenzo Milani, è ancora oggi “I care”.
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