“Lecce – Nel cuore della tradizione”, l’11, 18 e 24 agosto torna la rassegna di PugliArmonica che riporta tra le vie e le piazze della città il suono delle grandi feste popolari

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LECCE – La tradizione bandistica pugliese torna protagonista nel centro storico di Lecce con tre appuntamenti, l’11, il 18 e il 24 agosto, per “Lecce – Nel cuore della tradizione” – Puglia in marcia, la Città in festa, la rassegna di PugliArmonica che riporta tra le vie e le piazze della città il suono delle grandi feste popolari, con tre giovani formazioni bandistiche salentine e un repertorio dedicato ai grandi compositori pugliesi.

Sarà un vero viaggio nella tradizione musicale della nostra regione, attraverso il genere che più rappresenta le bande: la marcia sinfonica. Nata alla fine del XIX secolo, questa forma ha dato voce alla creatività di numerosi autori, trasformandosi in un simbolo identitario capace di raccontare la bellezza, l’unicità e il valore culturale delle bande pugliesi. Il programma delle tre serate attingerà alle pagine dei compositori pugliesi che hanno fatto la storia di questo genere — da Carmelo Preite a Ernesto e Gennaro Abbate, da Nino Ippolito a Michele Lufrano — fino alle firme più recenti che ne rinnovano l’eredità, come Maurizio Cancelli, Aldo De Pascali, Oronzo Urso, Alessio Stefàno, Angelo Lamanna, Giovanni Minafra, Giovanni Greco, Pietro Lanzillotta, Antonio Serratì e Giuseppe Piantoni.

Le tre serate vedranno protagoniste le bande ma anche le vie e le piazze del centro storico, in un itinerario capace di unire il fascino del barocco leccese al richiamo delle feste patronali, in un clima di festa e condivisione che da sempre accompagna la musica bandistica pugliese.

La quarta edizione della rassegna prenderà il via martedì 11 agosto con la Banda “Cadenza” di Veglie, che partirà da Porta Napoli per attraversare il centro storico e concludere il proprio percorso con un’esibizione sulla scena della Basilica di Santa Croce.

Il secondo appuntamento è in programma martedì 18 agosto con la Banda “Rocco Quarta” di Monteroni, protagonista di un nuovo itinerario musicale tra le vie della città con performance finale davanti la Chiesa di Sant’Irene.

Gran finale lunedì 24 agosto, con un programma che prende avvio già al mattino, intersecandosi, tra l’altro, con la grande festa patronale di Lecce, quella in onore dei santi Oronzo, Giusto e Fortunato. Le parate del Concerto Bandistico Città di Taviano animeranno il centro storico con due appuntamenti, alle 10.30 partendo dalla centralissima piazza sant’Oronzo e nel tardo pomeriggio, accompagnando il pubblico fino al concerto conclusivo delle ore 22 nella cassa armonica allestita a Porta San Biagio.

L’evento nasce nel segno della mission che PugliArmonica, da sempre diretta da Graziano Cennamo, persegue sin dalla propria fondazione, nel 2015: il recupero autentico e la valorizzazione dell’enorme patrimonio immateriale legato alle feste popolari pugliesi, di cui le bande sono tra le espressioni più autentiche. Un impegno che negli anni ha reso l’associazione un punto di riferimento per chi crede nel valore culturale di questo patrimonio e nella sua capacità di raccontare l’identità della Puglia.

“Lecce – Nel cuore della tradizione” – Puglia in marcia, la Città in festa rientra nei Grandi Eventi promossi da Regione Puglia e ARET-Pugliapromozione (“Accordo Coesione Puglia 2021-2027 – Area Tematica 03 Competitività imprese – Linea di intervento 03.02 Turismo e ospitalità. Intervento riposizionamento competitivo e promozione della destinazione turistiche intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027”).

Partner istituzionali: Provincia di Lecce e Comune di Lecce.

PROGRAMMA

LECCE – NEL CUORE DELLA TRADIZIONE 2026

PUGLIA IN MARCIA, LA CITTÀ IN FESTA

11 agosto

Ore 18.30 – Partenza da Porta Napoli

Giro musicale della Banda “Cadenza” di Veglie

Ore 19.30 – Esibizione finale: sagrato della Basilica di Santa Croce

18 agosto

Ore 18.30 – Partenza da Porta Napoli

Giro musicale della Banda “Rocco Quarta” di Monteroni

Ore 19.30 – Esibizione finale: sagrato della Chiesa di Sant’Irene

24 agosto

Ore 10.30 – Partenza da Piazza Sant’Oronzo

Giro musicale del Concerto Bandistico Città di Taviano

Ore 19.00 – Seconda parata con partenza da Piazza Sant’Oronzo

Ore 22.00 – Concerto finale nella cassa armonica a Porta San Biagio