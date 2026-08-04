La darsena di San Cataldo è stata consegnata oggi al nuovo gestore. Scorrano: “Ritardi dovuti ai tempi tecnico-burocratici”

LECCE – L’attesa è finita proprio nel giorno in cui erano scoppiate di nuovo le polemiche per i ritardi da parte di Gabriele Molendini di Lecce Città Pubblica. Nella mattinata odierna, alla presenza del dirigente del settore urbanistico, Maurizio Guido, del legale rappresentante della Salento Navigando Srl e dell’omologo della Soluzioni Marittime Srl, si è finalmente proceduto alla riconsegna della struttura portuale al Comune e alla successiva consegna della stessa al nuovo gestore.

“Nonostante le difficoltà sorte all’ultimo momento, legate più che altro allo smobilizzo degli arredi e degli impianti del “punto di ristoro” e alla voltura della concessione demaniale marittima dal vecchio al nuovo gestore, oggi si è riusciti ad effettuare la consegna delle chiavi alla Soluzioni Marittime Srl che potrà, così, dare avvio ai contratti di ormeggio già nei prossimi giorni – ha detto l’assessore all’Urbanistica Gianpaolo Scorrano – Purtroppo i tempi tecnico – burocratici dovuti alla rescissione anticipata del contratto da parte della Salento Navigando, alla successiva manifestazione d’interesse e al relativo bando, nonché alle volture di contratti e concessioni, si sono rivelati più lunghi del previsto, facendo sì che si arrivasse ai primi giorni di agosto perché la struttura potesse tornare effettivamente funzionante, eccezion fatta per il molo di alaggio (pubblico) che è già utilizzato dai diportisti da oltre un mese.

Agli ex consiglieri di un’amministrazione, quella oramai passata, che proprio sulla Darsena hanno fatto – per sette lunghissimi anni – una serie di proclami senza mai rispettarne uno, che hanno sperperato milioni di euro pubblici senza risolverne le criticità strutturali, semmai amplificandole, consiglierei di essere più prudenti nelle loro dichiarazioni social e di lavorare al fianco e non contro chi -da due anni- cerca unicamente di rimediare agli errori commessi in precedenza pur di garantire un servizio e, soprattutto, un approdo dopo il “tabula rasa portuale” voluto dall’ex sindaco (vedasi San Cataldo e Frigole ).

Appena insediati, nell’estate del 2024, abbiamo dovuto sistemare la documentazione errata che era stata trasmessa alla Capitaneria di Porto di Gallipoli, raggiungendo l’importante obiettivo della riconsegna formale delle aree che la precedente amministrazione, invece, non era riuscita a fare.

Nel 2025, abbiamo dato seguito al bando “ristretto” voluto dall’ex sindaco, procedendo ad aggiudicare – all’unica società che aveva partecipato – l’infrastruttura e riaprendola al pubblico.

Purtroppo, nonostante avessimo stanziato cautelativamente € 100.000,00 per la manutenzione conoscendone le criticità, le somme previste e appostate non sono state sufficienti a garantire la continuità del servizio.

Nel 2026, in attesa di poter avviare i lavori previsti dal CIS per il nuovo anno, l’Amministrazione comunale ha profuso ogni tipo di sforzo per ripulire la darsena dalla poseidonia che stagnava nel bacino e riaprire la struttura, seppur provvisoriamente, così da restituire dignità alla marina e garantire a pescatori e diportisti un approdo sicuro.

Il sottoscritto assessore ha fatto davvero tutto il possibile, spesso osteggiato e a volte persino offeso pubblicamente sui social, per arrivare al risultato odierno, mettendo a disposizione della Città non solo le capacità politiche ma anche le proprie competenze tecniche e il proprio tempo libero.

Una cosa è certa: la Darsena non poteva restare per come l’abbiamo ereditata da Salvemini & Co. in attesa del CIS; Lecce, le sue marine, i pescatori, i diportisti, i residenti e i turisti tutti meritano attenzione e rispetto e quest’amministrazione non è rimasta a guardare come chi l’ha preceduta, ma ha fatto del proprio meglio, senza risorse e in tempi strettissimi.

L’estate è tuttora nel pieno e per molti le vacanze devono ancora iniziare; fortunatamente, infatti, nel Salento si gode il mare fino a novembre, motivo per il quale consiglierei a ‘qualcuno’ di ‘cambiare disco’ e di godersi- beato lui – la pensione”.