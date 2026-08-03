Lecce, piano di rientro, polemiche sul bilancio. “Paga Pantalone”. “Salvemini ha sbagliato 3 piani di riequilibrio”

Torna ad accendersi il confronto politico sulla situazione finanziaria del Comune di Lecce e sul percorso che dovrebbe portare Palazzo Carafa fuori dal predissesto. Al centro dello scontro c’è l’utilizzo del contributo straordinario concesso dallo Stato per sostenere il piano di riequilibrio, una questione che divide profondamente opposizione e maggioranza dopo l’approvazione dell’assestamento di bilancio.

Ad alimentare la polemica è Lecce Città Pubblica, attraverso l’avvocato Gabriele Molendini, che contesta la scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Adriana Poli Bortone di non destinare integralmente il milione di euro aggiuntivo al ripiano anticipato del disavanzo. “Un milione in più all’anno del Governo invece di utilizzarlo per uscire più in fretta dal predissesto viene impiegato per spese correnti. La Corte dei Conti ha richiamato il Comune a utilizzare quei soldi esclusivamente per il rientro anticipato”, sostiene Molendini, secondo cui le risorse avrebbero una destinazione vincolata e non potrebbero essere utilizzate diversamente.

L’esponente di Lecce Città Pubblica ha inoltre affidato la propria critica a un intervento pubblicato sui social dal titolo “Pantalone, Adriana e il patto violato”, nel quale ricorre alla metafora di una famiglia indebitata aiutata da un anziano benefattore che concede ogni anno nuove risorse con l’unica condizione che vengano impiegate per estinguere più rapidamente il debito. Secondo Molendini, il comportamento dell’amministrazione comunale sarebbe analogo a quello di chi preferisce destinare parte di quelle somme alle spese quotidiane, tradendo così lo spirito dell’aiuto ricevuto e i rilievi formulati dalla Corte dei Conti.

La maggioranza respinge però con decisione ogni accusa. Il presidente della Commissione Bilancio, Oronzino Tramacere, difende il percorso intrapreso dall’amministrazione e rivendica la correttezza delle scelte adottate. “Noi andiamo avanti e cerchiamo di tutelare i dipendenti della Lupiae e di far funzionare i servizi del Comune. Stiamo mettendo da parte i soldi degli accantonamenti e usciremo in tempo dal predissesto: ci sono buone possibilità di essere fuori già nel 2027, come ha dichiarato il dirigente in Consiglio”, afferma.

Tramacere respinge anche l’accusa di aver utilizzato impropriamente il contributo statale. “Non stiamo utilizzando i soldi che Pantalone ci dà per fare delle spese, ma sono accantonati. Non stiamo dando soldi a fondo perduto. Hanno criticato anche gli 1,4 milioni destinati alla Lupiae, che però ce li sta restituendo ogni mese e grazie a quei soldi abbiamo evitato speculazioni su terreni che valevano molto di più. Una parte della somma la Lupiae ce la restituisce in anticipo. Non c’è alcun azzardo”.

Il presidente della Commissione Bilancio ricorda inoltre come il predissesto rappresenti un’eredità del passato, “che si poteva evitare tranquillamente”, e non una conseguenza dell’attuale gestione amministrativa. “Il predissesto è stato il grande problema della città, senza che fosse necessario. Quello sì, non la nostra gestione, che invece permette di garantire tutti i servizi. Ne stiamo uscendo alla grande. Anche la definizione agevolata che abbiamo introdotto offre ai contribuenti la possibilità di mettersi in regola rateizzando i debiti e senza interessi: è uno strumento per recuperare subito risorse. Entro il 2027 speriamo finalmente di uscire dal predissesto grazie alla nostra gestione oculata e di mandare in cantina queste inutili polemiche. Alla Corte dei Conti stiamo rispondendo insieme ai nostri uffici e siamo certi di dimostrare la correttezza delle scelte compiute nell’interesse della città, che non può fermarsi”.

Tramacere interviene anche sul piano politico, replicando direttamente alle critiche dell’opposizione e chiamando in causa la precedente amministrazione. “Certamente non è colpa di Adriana se Salvemini ha sbagliato tre piani di riequilibrio su tre. Ora cerca in tutti i modi di far saltare il tentativo di Adriana di salvare un piano su cui la Corte dei Conti ha chiesto spiegazioni”. Parole che confermano come il tema dei conti comunali resti uno dei principali terreni di confronto tra maggioranza e opposizione, mentre Palazzo Carafa continua il dialogo con la magistratura contabile per ottenere il via libera definitivo al percorso di risanamento.