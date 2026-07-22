A Tiggiano teatro, musica e condivisione: si chiude il calendario di iniziative del GUS per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2026

TIGGIANO (Lecce) – Si concluderà giovedì 23 luglio, a partire dalle 19.30 nella Corte degli Arcella, in Via Cortina,a Tiggiano, il calendario di appuntamenti promosso dal G.U.S. – Gruppo Umana Solidarietà “Guido Puletti” APS nei Comuni della provincia di Lecce in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2026. L’iniziativa, organizzata insieme al Comune di Tiggiano, proporrà una serata aperta alla cittadinanza in cui teatro, musica e convivialità diventeranno strumenti per interrogarsi sulle migrazioni contemporanee e sul valore dell’incontro tra persone e comunità.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Tiggiano, Giacomo Cazzato, e della referente del G.U.S., alle 20.00 andrà in scena “In marcia. Appunti di un esodo”, spettacolo di teatro e musica a cura di Ura Teatro, scritto e interpretato da Fabrizio Saccomanno con Marco Schiavone. Un lavoro che attraversa il tema dell’esodo attraverso il linguaggio teatrale e musicale, dando voce ai percorsi, alle fratture e alle speranze che accompagnano ogni migrazione.

La serata proseguirà alle 21.00 con un buffet multietnico accompagnato dalla musica della Stella Street Band, per poi concludersi con la tradizionale rottura della pignatta, momento popolare che invita a ritrovarsi insieme, gioendo del presente.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di attraversare la Giornata Mondiale del Rifugiato con linguaggi diversi, capaci di coinvolgere pubblici differenti e restituire complessità alle migrazioni – dichiarano dal G.U.S. Teatro, musica, cinema, letteratura e momenti di condivisione ci hanno permesso di raccontare storie e biografie che troppo spesso rimangono invisibili o vengono schiacciate dentro narrazioni semplificate. Chiudere questo percorso a Tiggiano significa ribadire che la costruzione di comunità passa dalla possibilità di incontrarsi,ascoltarsi e riconoscere, nei diritti delle persone, una responsabilità che riguarda tutte e tutti.”

Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000 e celebrata ogni anno il 20 giugno, la Giornata Mondiale del Rifugiato richiama l’attenzione sulla condizione delle persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di guerre, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. Non soltanto una ricorrenza, dunque, ma un’occasione per riportare al centro del dibattito pubblico le responsabilità del nostro tempo, in un contesto internazionale segnato dal moltiplicarsi dei conflitti, dall’aumento delle migrazioni forzate e dalla necessità di continuare a costruire, nei territori, spazi di confronto, ascolto e partecipazione.

L’appuntamento è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.