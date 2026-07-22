Controlli e prevenzione nel Salento: maxi operazione dei Carabinieri tra Lecce e Porto Cesareo

SALENTO – Oltre 160 persone controllate, quasi 90 veicoli verificati, sanzioni al Codice della Strada, denunciati a piede libero e diversi arresti. È il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce per garantire la sicurezza nelle aree a maggiore affluenza turistica. Le operazioni, condotte dai militari delle Compagnie di Lecce e Campi Salentina con il supporto dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, si sono concentrate in particolare nel capoluogo salentino e lungo la fascia costiera di Porto Cesareo.

Nel corso dei controlli integrati sono state identificate 164 persone e verificate 89 autovetture. L’attività sulla circolazione stradale ha portato all’emissione di 23 sanzioni per un importo complessivo di circa 2.000 euro, il taglio di 40 punti dalle patenti di guida e il sequestro di due veicoli.

A Lecce, i militari hanno denunciato un 55enne del posto per aver violato gli obblighi della permanenza domiciliare oraria previsti dall’affidamento in prova ai servizi sociali. A Lizzanello, a seguito della segnalazione di un cittadino, le forze dell’ordine hanno recuperato e sequestrato un martello da 80 centimetri, un coltello da cucina con lama da 22 centimetri e un vestiario abbandonato; i filmati della videosorveglianza hanno immortalato tre persone a volto coperto mentre trasportavano gli oggetti.

Sul fronte dei reati contro il patrimonio, a Porto Cesareo sono stati denunciati due uomini di Manduria, di 47 e 50 anni, sorpresi a bordo dell’auto utilizzata per il furto di una Fiat 500 messo a segno il 19 luglio a Veglie; la perquisizione ha permesso di sequestrare una centralina elettronica, grimaldelli e due coltelli. A Ugento, le indagini condotte tramite le telecamere di sicurezza hanno portato alla denuncia di una 30enne di Cerignola e di un 36enne di Racale per il furto di un’aspirapolvere da 600 euro compiuto il 25 giugno all’interno di un’abitazione estiva a Torre Mozza.

Numerosi anche gli interventi e le misure cautelari nel contrasto alla violenza di genere e ai maltrattamenti in famiglia. A Porto Cesareo è stato arrestato un 67enne foggiano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Bari per maltrattamenti e lesioni personali, con una pena da scontare di 2 anni e 2 mesi. A Gagliano del Capo è stato eseguito un ordine di detenzione domiciliare nei confronti di un 24enne condannato a 3 anni di reclusione per maltrattamenti ai danni dell’ex compagna. Ad Alessano, infine, è stato trasferito in carcere un 38enne già ai domiciliari con braccialetto elettronico, che deve espiare una pena residua di 1 anno, 8 mesi e 10 giorni per reati in famiglia commessi nel 2018.