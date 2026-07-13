Al via il 20 luglio il “VI festival del Capo di Leuca” rassegna cameristica internazionale

LEUCA (Lecce) – Alcuni tra i più autorevoli interpreti della scena musicale internazionale, assieme a prestigiose formazioni cameristiche, pronti ad esibirsi in 20 concerti itineranti, che si snoderanno per tre mesi in 20 borghi del Basso Salento, più vari appuntamenti tra mostre ed enodegustazioni.

Sono questi i numeri del “Festival del Capo di Leuca – Rassegna Cameristica Internazionale”, che si aprirà lunedì 20 luglio al Castello Medievale di Presicce-Acquarica, con “In divenire: il gioco delle forme”, concerto inaugurale (Andrea Manco, flauto; Fabien Thouand, oboe; Marlène Prodigo, violino; Leonardo Li Vecchi, viola; Nasim Saad, violoncello), e si concluderà venerdì 11 settembre.

La manifestazione (direttore artistico Alessandro Licchetta), giunta alla sua VI edizione, è organizzata da Eleusi, associazione di promozione sociale, con il contributo e il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dei 16 Comuni coinvolti (Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Matino, Morciano di Leuca, Poggiardo, Presicce-Acquarica, Salve, Specchia, Taurisano, Taviano, Tricase, Ugento), con il patrocinio della Provincia di Lecce, in collaborazione con il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, e con le convenzioni con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”.

L’evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa, all’ex Convitto Palmieri, a Lecce. Sono intervenuti il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il presidente dell’associazione Eleusi e direttore artistico del Festival Alessandro Licchetta, i componenti del Comitato artistico Cristian Musio e Andrea Sequestro, il direttore amministrativo del Festival Luca Antonio Esposito, per il Conservatorio Tito Schipa di Lecce Maria Eugenia Congedo. Presenti, inoltre, alcuni rappresentanti dei Comuni coinvolti nell’evento itinerante: Ombretta Renzo (Morciano) e Michele Giannuzzi (Specchia).

Il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino ha dichiarato: “Il Festival del Capo di Leuca rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa diventare una rete che unisce territori, istituzioni e comunità. Venti concerti in venti luoghi di pregio, sedici Comuni e oltre 200 artisti coinvolti raccontano un progetto che cresce anno dopo anno e che contribuisce a qualificare l’offerta culturale del Salento. Ma c’è un elemento che considero particolarmente significativo: la scelta di portare la musica nelle piazze e negli spazi pubblici dei nostri paesi. È una scelta che rende la cultura accessibile, inclusiva e parte della vita quotidiana delle comunità, permettendo a tutti di partecipare, senza barriere. La musica da camera incontra così i luoghi della nostra identità e diventa un’occasione di condivisione, valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico del Capo di Leuca e creando nuove opportunità di crescita per il territorio”.

Artisti di spessore internazionale, oltre a talentuosi musicisti italiani e locali, si esibiranno in 20 concerti itineranti, offrendo un’esperienza musicale di altissimo livello, attraverso un repertorio che esalta le diverse sfumature della musica da camera.

Tra gli artisti principali Andrea Manco, Fabien Thouand, Anna Caterina Antonacci, Aphrodite Patoulidou, Ivan Rabaglia, Alberto Miodini, Mia Pečnik, Marlene Prodigo, Leonardo Li Vecchi, Nasim Saad e Chiara Sannicandro, insieme a prestigiose formazioni cameristiche come il Trio Kobalt, il Trio David e il Quartetto Cino Ghedin, protagonisti di programmi che spaziano dal grande repertorio cameristico alle produzioni originali.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla musica del nostro tempo. Il Festival conferma infatti il proprio impegno nella promozione della creatività contemporanea con diverse prime esecuzioni assolute, tra cui La Divina Commedia – Inferno. Concerto esoterico n. 1 per pianoforte e chitarra di Luigi Scarpa, oltre a nuove composizioni firmate da Francesco Vitucci, Andrea Siano e Francesco Lomuscio, offrendo spazio e visibilità ai giovani compositori italiani under 35 e favorendo un dialogo continuo tra tradizione e innovazione.

Accanto alla programmazione concertistica torneranno le Masterclass del Festival del Capo di Leuca, ormai riconosciute come uno dei momenti più qualificanti della manifestazione. Ospitate tra Specchia e Taviano, offriranno a giovani musicisti provenienti dall’Italia e dall’estero una importante occasione di alta formazione e perfezionamento artistico.

Piazze, castelli, chiese e cortili antichi accoglieranno un ricco e variegato calendario di concerti, eventi, mostre e degustazioni, mettendo in dialogo tradizione, creatività, nuove generazioni ed eccellenze artistiche.

Ecco il programma dei concerti:

20 luglio – Presicce-Acquarica (Castello Medievale)” In divenire: il gioco delle forme” (Andrea Manco, flauto; Fabien Thouand, oboe; Marlène Prodigo, violino; Leonardo Li Vecchi, viola; Nasim Saad, violoncello);

24 luglio – Castiglione (Sagrato della Chiesa di San Michele Arcangelo) “The Forgotten and the Sublime” – Trio Penumbra (Ren Jian, violino; Joseph Butler, violoncello; Hannah-Elizabeth Teoh, pianoforte);

26 luglio – Corsano (Cappella di Santa Maura) “C’era una volta in America” – Alessandro Licchetta e Andrea Sequestro, pianoforti; Stanislao Marco Spina e Simone Aprile, percussioni;

27 luglio – Marittima (Convento di Santa Maria di Costantinopoli) “Canone inverso” – Quintetto Orma (Roberta Mazzotta, violino; Ester Bano, violino; Matteo Torresetti, viola; Cristian Musio, viola; Serena Chiaravalle, violoncello);

1 agosto – Santa Maria di Leuca (Cascata Monumentale) “Echi del Novecento” – Duo Chiman (Marco Mancini, saxofono; Camilla Chiga, pianoforte);

3 agosto – Taviano (Palazzo Piccinni) “Serenades for the Absent” (Aphrodite Patoulidou, soprano; Dimitris Soukaras, chitarra);

5 agosto – Presicce-Acquarica (Palazzo Ducale) “Il Concerto Esoterico di Dante” (Marco Piperno, chitarra; Andrea Sequestro, pianoforte; Salvatore Della Villa, voce recitante);

6 agosto – Gemini (Chiesa Incompiuta) “Metamorfosi trascendentali” (Mia Pečnik, pianoforte);

11 agosto – Taurisano (Palazzo Ducale) “Le ragioni melodiche” (Gianluigi Caldarola, clarinetto; Natasha Korsakova, violino; Manrico Padovani, violino; Cristian Musio, viola; Gabriele Musio, violoncello);

14 agosto – Castro (Castello Aragonese) “Ninfe, eroi e altri racconti” (Anna Caterina Antonacci, soprano; Luca Alfonso Rizzello, violino; Maurizio Lillo, violino; Cristian Musio, viola; Caroline Kang, violoncello; Maurizio Ria, contrabbasso; Rosamaria Bene, clavicembalo; Andrea Crastolla, direttore);

22 agosto – Morciano di Leuca (Palazzo Strafella) “Il testamento di Florestano” – Ivan Rabaglia e il Quartetto Cino Ghedin (Ivan Rabaglia, violino; Filippo Bogdanovic, violino; Myriam Traverso, viola; Mattia Geracitano, violoncello; Laura Licinio, pianoforte);

23 agosto – Vaste (Piazza Dante) “Altrove” – Trio Kobalt (Irené Fiorito, violino; Lorenzo Guida, violoncello; Riccardo Ronda, pianoforte);

24 agosto – Specchia (Palazzo Protonobilissimo Risolo) “Vent frais” (Ivan Rabaglia, violino; Alberto Miodini, pianoforte);

27 agosto – Matino (Palazzo Marchesale Del Tufo) “Tanguedia” – Duo Loderini-Palma (Antonio Loderini, fisarmonica; Gabriele Palma, pianoforte);

28 agosto – Torre Vado (Area portuale) “Linea al Sud! Dialogo con il Mediterraneo” (Emanuele Rigamonti, violoncello; Loredana Paolicelli, pianoforte; Mirko Macina, elettronica);

1 settembre – Gagliano del Capo (Palazzo Ciardo) “Rigenerazioni” – Trio David (Gloria Santarelli, violino; Chiara Mazzocchi, viola; Tommaso Castellano, violoncello);

2 settembre – Barbarano del Capo (Torre Capece) “A proposito di Euridice” (Anna Giove, soprano; Francesco Lomuscio, pianoforte);

3 settembre – Salve (Teatro all’aperto Le Trappite) “Intrecci sonori” (David Stefanovic, mandolino; Rebecca Maria Brindicci, pianoforte);

9 settembre – Tricase (Palazzo Gallone) “Le stagioni dell’anima” – Trio Léon (Margherita Simionato, violino; Ludovica Cordova, violoncello; Giulia Di Palmo, pianoforte);

11 settembre – Andrano (Castello) “Reminiscenze” (Chiara Sannicandro, violino; Margherita Simionato, violino; Cristian Musio, viola; Ludovica Cordova, violoncello; Alessandro Licchetta, pianoforte).