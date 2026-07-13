Assalto armato all’alba nel distributore: portano via il cambiamonete e fuggono su un’auto rubata

SALENTO – Rapina a mano armata alle prime luci dell’alba lungo la strada che collega Ugento a Casarano. Intorno alle 7:00 di questa mattina, due individui hanno preso di mira la stazione di servizio Q8, mettendo a segno un colpo fulmineo prima di dileguarsi nelle campagne circostanti.

I due malviventi, con i volti interamente coperti da passamontagna, hanno fatto irruzione all’interno della caffetteria dell’area di servizio. Sotto la minaccia di una pistola, della quale si sta ancora accertando l’autenticità, puntata contro uno dei dipendenti presenti, i rapinatori si sono impossessati direttamente dell’apparecchio cambiamonete, contenente all’interno circa duecento euro in contanti.

Una volta sradicata la macchinetta, la coppia di banditi l’ha caricata a bordo di una Fiat 500L, risultata rubata, utilizzata per la fuga. La corsa dei rapinatori è proseguita in direzione sud fino alle campagne di Ugento, dove i due hanno deciso di abbandonare il veicolo per far perdere definitivamente le proprie tracce.

L’auto è stata successivamente intercettata e sottoposta a una meticolosa ispezione da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano. I militari dell’Arma, a cui sono affidate le indagini, hanno già avviato le procedure per acquisire e visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza del distributore e della zona, alla ricerca di dettagli utili a identificare i responsabili.