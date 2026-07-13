Cinema, musica e visioni sotto le stelle: dal 15 luglio torna la Festa di Cinema del reale e dell’irreale

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Quattro giorni di cinema, musica, arti visive, performance e pratiche partecipative animeranno il Castello Volante di Corigliano d’Otranto fino a La Festa della Festa, la notte finale del 18 luglio in collaborazione con Fuck Normality Festival. Julien Temple, Pippo Delbono e Ilaria de Laurentiis tra gli ospiti confermati.

È quasi tutto pronto per la XXIII edizione della Festa di Cinema del reale e dell’irreale, in programma da mercoledì 15 a sabato 18 luglio al Castello Volante di Corigliano d’Otranto. Per quattro giorni il maniero cinquecentesco e il borgo torneranno a trasformarsi in un grande spazio di visione e partecipazione, tra proiezioni sotto le stelle, incontri con gli autori, mostre, musica, performance e pratiche condivise, dal mattino fino a notte fonda.

La Festa – un progetto Big Sur realizzato con le associazioni OfficinaVisioni e Cinema del reale e il patrocinio del Comune di Corigliano d’Otranto – si sviluppa giorno dopo giorno attraverso film in concorso e proiezioni sui due schermi del Castello, affiancati dalle selezioni del concorso di cortometraggi CORTIIIIIII e CINEMA90, dedicate a formati, linguaggi e visioni del presente. Le proiezioni si intrecciano con incontri e conversazioni con ospiti italiani e internazionali, come Ilaria de Laurentiis e Julien Temple, mostre e progetti espositivi raccontati direttamente dagli autori e dalle autrici, e pratiche laboratoriali che invitano il pubblico a partecipare, osservare e condividere, fino alla parata conclusiva di ManiFesta!.

Il CAOS, parola chiave dell’edizione 2026, attraversa il programma come un filo capace di tenere insieme linguaggi, storie e prospettive diverse: dalle biografie artistiche e umane alle immagini del cinema documentario, fino agli sguardi sul Sud contemporaneo raccolti nella mostra Visioni del Sud.

Il programma

Mercoledì 15 luglio la Festa prende il via con l’apertura delle mostre e dei percorsi espositivi al Castello Volante. Alle 20.00 il primo Aperitivo Musicale è affidato alla Gambling Band, guidata dal trombettista Giancarlo Dell’Anna, tra funk, jazz, sonorità balcaniche e musica popolare. Il cinema entra nel vivo alle 21.00 con il videoclip God Save the Queen / Sex Pistols di Julien Temple e, alle 21.15 nel Fossato del Castello, con Bobò. La voce del silenzio, introdotto dal regista Pippo Delbono. Attraverso materiali d’archivio e ricordi, il film ripercorre il profondo legame umano e artistico con Bobò, suo compagno di scena per oltre vent’anni. Alle 22.00, sulla Terrazza, sarà proiettato Colonna sonora per un colpo di Stato di Johan Grimonprez, mentre alle 22:30 nel Fossato sarà presentato il Museo Multimediale della Cultura del Lavoro, alla presenza del Sindaco di Leverano Marcello Rolli. Seguirà Everyday in Gaza, di Omar Rammal (in collaborazione con We World Italia e Fase Festival). A seguire, alle ore 23.00, la sezione Ritratti presenta Ferdinando Scianna. Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò. La serata si conclude con Cinecaos, proiezione di cose impreviste (ore 00:30).

Giovedì 16 luglio la giornata si apre alle 10:00 con Poetiche/Pratiche, lo storico formato della Festa dedicato all’incontro con autori e autrici del cinema documentario: interventi “dai minuti contati”, nei quali ogni ospite ha quindici minuti per raccontare il proprio percorso e il proprio modo di fare cinema. Moderati dal direttore artistico di Festa del Cinema Paolo Pisanelli, gli incontri previsti sono con Julien Temple, Tiziano Locci, Tito Puglielli, Piero Percoco, Alice Caracciolo, Luana Rigolli, Vincenzo Madaro e Maria Grazia Caso. Dalle 18.00 alle 21.00 Gaia Barletta, attivista e operaia culturale, condurrà il laboratorio gratuito No Logo, un momento di riflessione collettivo a 25 anni di distanza dal G8 di Genova. Alle 20.00 l’Aperitivo Musicale ospita D’Accordo, con Daria Falco e Bruno Galeone, in un viaggio che intreccia le tradizioni del Sud Italia con repertori provenienti da Cuba, Messico, Francia, Romania e Serbia. Alle 21.15, nel Fossato, è in programma Ampio appartamento in palazzo di pregio di Tiziano Locci e Tito Puglielli. Sulla Terrazza, alle 22.40, sarà proiettato Put Your Soul on Your Hand and Walk di Sepideh Farsi, preceduto da Vibration from Gaza, in collaborazione con Nazra Palestine Short Film Festival e Donne per la Palestina; alle 22.45 il Fossato ospiterà Il futuro non è scritto – Joe Strummer di Julien Temple, uno dei titoli centrali dell’omaggio al regista britannico.

Venerdì 17 luglio tornano alle 10.00 gli incontri di Poetiche/Pratiche, con Ilaria de Laurentiis, Claudia Mollese, Alessandro Piva, Max Nocco, Marco Cazzato, Dorian Dakhlia, Cosimo Terlizzi (modera Paolo Pisanelli). Dalle 18.00 alle 21.00 tre laboratori gratuiti e aperti a tutte e tutti abiteranno gli spazi del Castello: CoreoCorteo della danzatrice e coreografa Daria Greco, che costruisce, attraverso una grammatica di gesti condivisi, una pratica di movimento e di espressione collettiva; Bandiere selvatiche, un laboratorio di sartoria e upcycling a cura di Egg Essential Items; Liberare lo sguardo, laboratorio di fotografia cinematografica a cura di Sabrina Varani. Alle 20.00 la cantautrice salentina Cristiana Verardo presenta L’Avversaria (Atto I). Il programma cinematografico prevede, tra gli altri, l’omaggio alla montatrice Letizia Caudullo (ore 21.15) con la proiezione di Terramatta di Costanza Quatriglio. Alle 22.45, nel Fossato, Ilaria de Laurentiis presenta Roberto Rossellini. Più di una vita, realizzato con Andrea Paolo Massaro e Raffaele Brunetti. Alle 23.20, sulla Terrazza, Cristiana Verardo e Davide Codazzo firmano la sonorizzazione dal vivo L’Avversaria Atto II – Nemico invisibile amico. Chiude la serata Radiolive presenta: This is Radio Clash a cura di Max Nocco e Massimo Colazzo, a partire dalle 23:30.

Sabato 18 luglio la Festa entra nella sua giornata conclusiva. Alle 21.15, nel Fossato, spazio alla presentazione e alla proiezione dei corti del Gaza International Festival for Women’s Cinema. Alle 21.30 il videoclip di Julien Temple, My Way di Sid Vicious introduce uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione: alle 21.45 il regista britannico presenta I Am Curious Johnny. Alle 22:00, sulla Terrazza, il programma propone G8 Genova 2001–2026 di OfficinaVisioni e, alle 22.15, Padrone e sotto di Roberto-C. Alle 23.30, dopo la premiazione di Festa di Cinema del reale, comincia La Festa della Festa, realizzata in collaborazione con Fuck Normality Festival. Il Castello Volante si trasforma in un paesaggio sonoro tra club culture, ricerca artistica, italo disco, electro, cosmic e new wave, con Ivreatronic DJ Set feat Enea Pascal, Robert Crash, Franz Scala, Sueño, Marta Paradise e Fouturista, fino all’alba.

Alle proiezioni si intrecciano pratiche laboratoriali e partecipative che invitano il pubblico a osservare, condividere e prendere parte alla Festa. Tra queste ManiFesta!, libero cantiere di visioni, improvvisazioni e sperimentazioni nato all’interno del festival e che quest’anno si trasforma in una parata collettiva per le vie di Corigliano d’Otranto, con arrivo al Castello Volante. Un momento aperto ad artistə, operatorə culturali, gruppi e comunità per abitare insieme lo spazio pubblico e rendere visibili desideri, pratiche e immaginari condivisi.

Durante le giornate della Festa di Cinema del reale inaugurerà Visioni del Sud, il percorso espositivo ideato da Big Sur che attraversa fotografia, video, archivi e installazioni per raccontare il Sud contemporaneo attraverso linguaggi e prospettive differenti. In mostra i lavori di Piero Percoco, Alessia Rollo, Marco Cazzato, Cosimo Terlizzi, Luana Rigolli, Efrem Barrotta, Dorian Dakhlia, Sophia Giustizieri e Maurizio Buttazzo. Il percorso espositivo sarà visitabile fino al 15 ottobre.