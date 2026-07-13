Martedì 14 luglio si chiude “Voci dal mondo” di Terzo Millennio

VERNOLE (Lecce) – Ultima tappa conclusiva di “Voci dal mondo”, rassegna itinerante di Terzo Millennio-Laboratorio di umana solidarietà ets, ideata e organizzata in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato 2026.

Tra le strade di Vernole martedì 14 c’è “Armonie in festa”, in collaborazione con Wow Kids Festival, con musica, teatro e gioco, per raccontare i valori dell’incontro e della condivisione tra culture diverse.

Alle 19.30 al Parco della Legalità c’è un laboratorio musicale per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni. Guidati da Mattia Nardon e con il supporto dei volontari internazionali del Corpo Europeo di Solidarietà, i piccoli costruiscono strumenti musicali con materiali di recupero che, alle 21, prendono vita nella parata musicale che attraversa le strade del paese, fino a piazza Vittorio Veneto, animando gli spazi di comunità di ritmo, colore e allegria.

La serata si chiude alle 21.30, sempre in piazza Vittorio Veneto, con “Hanà e Momò”, spettacolo teatrale per famiglie a cura di Principio Attivo Teatro. Liberamente ispirato a “Favola d’amore” di Hermann Hesse, racconta l’incontro-scontro tra due bambine che, giocando con materiali semplici, scoprono che la fantasia condivisa vale più di ogni vittoria.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (Info e prenotazioni: 349/1196906).

“Voci dal mondo” riconosce nella voce il primo strumento di incontro, espressione e condivisione. Prima di ogni lingua comune e di ogni traduzione esistono canti, racconti, ritmi e suoni capaci di parlare direttamente alle persone. Le voci attraversano confini, culture e generazioni; raccontano storie, custodiscono memorie e costruiscono ponti. Si riconferma il format a tappe coinvolgendo paesi, piazze, oratori e spazi di comunità del Salento che saranno interessate da incontri, laboratori, degustazioni, sport, musiche e spettacoli, per celebrare l’incontro, l’accoglienza e il diritto di ogni persona a essere vista, ascoltata e riconosciuta.