Caldo, stretta del Comune sugli animali: l’assessore Guido dichiara tolleranza zero, multe fino a 600 euro e divieti rigorosi

Con il termometro stabilmente su valori elevati, il Comune di Lecce vara una stretta per proteggere gli animali d’affezione durante l’estate. Il sindaco Adriana Poli Bortone ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente n. 1731 del 16 luglio 2026, in vigore con effetto immediato fino al 30 settembre e comunque fino al perdurare delle alte temperature, introducendo una serie di obblighi e divieti destinati a prevenire colpi di calore, disidratazione e situazioni di sofferenza che potrebbero mettere in pericolo la vita degli animali, soprattutto quelli più fragili come cuccioli, anziani e soggetti malati. A promuovere con forza il provvedimento è stato l’assessore al Randagismo, ai Canili e alla Tutela degli Animali Andrea Guido, che annuncia una linea durissima contro ogni forma di incuria e maltrattamento.

“Le temperature record di questa estate non rappresentano un semplice disagio, ma un gravissimo e documentato pericolo di vita per i nostri animali d’affezione”, afferma Guido. “Questa ordinanza è prima di tutto un atto di civiltà e responsabilità. Non tollereremo alcuna forma di negligenza: tenere un cane recluso su un balcone infuocato, esporlo direttamente ai raggi solari senza ombra o lasciarlo chiuso in auto, anche per pochi minuti e con i finestrini socchiusi, è un comportamento intollerabile che da oggi sarà sanzionato con la massima severità. Difendere chi non ha voce è un nostro preciso dovere istituzionale e morale”.

L’ordinanza impone il divieto assoluto di esporre gli animali ai raggi solari per tempi prolungati in luoghi privi di adeguata ombreggiatura, mentre diventa obbligatorio garantire in ogni momento una sufficiente quantità di acqua fresca e pulita. È vietato lasciare cani, gatti o altri animali d’affezione all’interno di veicoli in sosta o parcheggiati nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 18, anche se il mezzo si trova all’ombra e con i finestrini parzialmente aperti. Nello stesso intervallo orario non sarà consentito sottoporre gli animali ad attività fisiche intense o a lunghe passeggiate, limitando le uscite esclusivamente al tempo necessario per l’espletamento dei bisogni fisiologici. L’ordinanza vieta inoltre di detenere animali su balconi, terrazzi, cortili, recinti o altre aree prive di ombra e di un adeguato approvvigionamento idrico. Ai proprietari e ai detentori viene infine imposto l’obbligo generale di adottare ogni accorgimento utile a prevenire colpi di calore, disidratazione e qualsiasi situazione di sofferenza.

Per chi non rispetterà queste disposizioni sono previste sanzioni amministrative comprese tra 100 e 600 euro, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 267 del 2000. Restano inoltre ferme le eventuali responsabilità più gravi previste dalla normativa nazionale e regionale e quelle di natura penale, in particolare per i reati di uccisione e maltrattamento di animali disciplinati dagli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale.

Anche il comandante della Polizia Locale Donato Zacheo richiama l’attenzione sull’importanza del provvedimento: “Con questa ordinanza l’Amministrazione comunale intende promuovere comportamenti responsabili e prevenire situazioni di maltrattamento. Ricordo, se ce ne fosse bisogno, che la tutela degli animali d’affezione è un interesse pubblico primario riconosciuto dalla normativa europea, nazionale e regionale”.

L’assessore Guido rivolge infine un appello ai cittadini affinché diventino parte attiva nell’applicazione dell’ordinanza: “Faccio appello al grande cuore e al senso civico dei cittadini leccesi. Chiedo a tutti di farsi custodi attivi di questa ordinanza, segnalando tempestivamente alla Polizia Locale o alle Forze dell’Ordine ogni situazione di sofferenza animale. Solo lavorando insieme possiamo garantire una città sicura e accogliente per tutti, anche per i nostri amici a quattro zampe”. Con l’ordinanza appena entrata in vigore, Palazzo Carafa punta così a rafforzare la tutela degli animali durante i mesi più caldi, affiancando ai richiami al senso civico un sistema di controlli e sanzioni destinato a colpire ogni comportamento ritenuto incompatibile con il benessere degli animali d’affezione.