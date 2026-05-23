“Catarsi”, il MUST trasforma l’arte in un grido contro la violenza di genere. Al via la prima edizione della collettiva promossa dal Comune di Lecce

LECCE – L’arte come strumento di liberazione, denuncia e consapevolezza collettiva. Si apre oggi alle 18 al MUST la prima edizione di “Catarsi”, la collettiva d’arte dedicata alla riflessione e all’azione civica contro la violenza di genere, promossa nell’ambito delle iniziative del Comune di Lecce per il contrasto alla violenza. L’esposizione, a ingresso libero e accessibile, è stata ideata dalla consigliera comunale e presidente della Commissione Pari Opportunità, l’avvocato Lara Cataldo, in collaborazione con gli assessorati alla Cultura e al Welfare e con il direttore del MUST, l’architetto Fernando Bonocuore. La mostra è curata da Valentina Toscano.

Il progetto coinvolge numerosi artisti che, attraverso pittura, scultura, fotografia e installazioni, costruiscono un percorso emotivo e critico dedicato ai temi della resilienza, della cura e della responsabilità sociale. Espongono Cecilia Omaggio, Daniela Cecere, Andreina Goffredo, Irma Dongiovanni, Anna Frappampina, Monica Lisi, Luigi Cannone, Roberto Menni, Gianna Anelli, Giuliana Stallo, Felicia Vitiello, Tonia Madaro, Michela Del Tinto, Antonio Galiotta, Donato Carla’, Carlotta Arbabi, Grazia Lezzi, Cristina Morello, Valentina Toscano, Mario Borrelli, Manuela Fumarola, Pina Nuzzo, Caterina Cortellino e Mariagrazia Presicce.

“La nostra Amministrazione è ferrea nella lotta alla violenza, in ogni sua forma e non solo di genere – dichiara il sindaco Adriana Poli Bortone – La proclamazione del lutto cittadino per l’omicidio avvenuto a Taranto, questa mostra al MUST e la prossima iniziativa in programma alla Villa comunale si inscrivono in un impegno coerente e continuo: prendere una posizione istituzionale forte contro la violenza, affermando una cultura del rispetto e della responsabilità condivisa”.

Per Lara Cataldo il significato stesso del titolo rappresenta il cuore del progetto. “Abbiamo scelto il titolo “Catarsi” perché l’arte è liberazione emotiva, spirituale e fisica: un attraversamento che porta sollievo, purifica dal dolore e genera consapevolezza. In questo spazio espositivo la comunità trova un linguaggio per nominare le ferite e, insieme, per trasformarle in energia civile. Catarsi è il gesto collettivo con cui diciamo no alla violenza e sì a una cittadinanza più giusta”.

L’assessore al Welfare Andrea Guido collega invece la mostra a un più ampio percorso cittadino dedicato al benessere e alla prevenzione. “Questa iniziativa artistica è parte di un unico filo conduttore che lega le azioni del Comune per il benessere e la prevenzione. Lo stesso percorso connette “Catarsi” alla mostra ai Teatini “Spiriti Forti – Oltre il dolore”, che quest’anno giungerà alla terza edizione. Arte, salute e diritti camminano insieme”.

All’inaugurazione sono previsti anche una performance di danza di Danilo Colonna e l’intervento della psicoterapeuta Tatiana Plevi.