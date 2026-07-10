Emergenza caldo, piano estivo per anziani e fragili. Distribuzione gratuita di acqua, frutta e verdura di stagione a cura della Protezione Civile

LECCE – Prevenire e ridurre i rischi per la salute legati alle ondate di calore, tutelando le fasce più esposte della popolazione. Con questo obiettivo il Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, e l’Assessore al Welfare, Andrea Guido, confermano l’attivazione del piano “Emergenza Caldo Estate 2026”, che sarà pienamente operativo nei mesi di luglio e agosto.

Il piano prevede l’attivazione di un servizio gratuito di distribuzione di acqua, frutta e verdura di stagione curato sul territorio dai volontari della Protezione Civile comunale. Il servizio è specificamente destinato ai cittadini over 65, soli, in condizioni di fragilità socio-sanitaria e con un indicatore ISEE non superiore a euro 10.140,00.

“Le forti ondate di calore di quest’estate si stanno facendo sentire in modo intenso – dichiara il Sindaco, Adriana Poli Bortone – e sappiamo bene che i primi a risentirne sono i nostri concittadini più grandi. Non vogliamo lasciarli soli. Proteggere i nostri anziani significa proteggere la memoria e il cuore della nostra comunità. Per questo, insieme a tutto lo staff dell’Ufficio Welfare e Politiche Sociali, abbiamo deciso di muoverci con tempestività per far partire questo aiuto concreto”.

“Prendersi cura della nostra comunità è un lavoro di squadra – aggiunge l’Assessore al Welfare, Andrea Guido –. Grazie alla sinergia tra il Comune, il Terzo Settore e il prezioso supporto della Protezione Civile, saremo al fianco di chi ha più bisogno. Abbiamo lavorato per rendere l’accesso al servizio il più semplice e immediato possibile, garantendo un presidio di vicinanza e solidarietà diffusa”.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI

A partire da oggi, venerdì 10 luglio 2026, gli interessati potranno ritirare e presentare la domanda di partecipazione presso gli uffici del Settore Politiche Sociali, siti in Via Pistoia, Lecce, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30.

Il modulo di domanda è disponibile:

Presso gli uffici del Settore Welfare (Via Pistoia)

Online sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.lecce.it

Documentazione richiesta da allegare alla domanda:

1. Certificato medico del proprio medico curante attestante la condizione di non autosufficienza/fragilità precaria;

2. Modello ISEE in corso di validità (con valore non superiore a € 10.140,00).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i cittadini e i loro familiari possono rivolgersi direttamente al Settore Welfare del Comune di Lecce.