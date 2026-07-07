“Le notti degli Astemi” accendono il borgo di Cannole: 11 e 12 luglio degustazioni di vini, food e musica per tutti i gusti

CANNOLE (Lecce) – Cannole si prepara ad accogliere Le Notti degli Astemi una kermesse dedicata al vino, al cibo e alla musica che l’11 e il 12 luglio 2026 trasformerà Piazza San Vincenzo in un grande salotto a cielo aperto, tra le pietre del centro storico e le luci di una notte d’estate salentina.

L’evento, organizzato da RAG – Rete Attiva del Territorio, si avvale del patrocinio del Comune di Cannole e di AIS Puglia Lecce, con Taddeo Scientific Consultant il main sponsor della manifestazione. Due serate pensate per unire la cultura enogastronomica del territorio a un programma musicale capace di attraversare generi e generazioni, dalla tradizione popolare salentina alle sonorità più contemporanee.

Tra i banchi d’assaggio, le cantine e le proposte gastronomiche del territorio, la musica detterà il ritmo di due imperdibili serate, dall’aperitivo fino a notte inoltrata.

Il ricco programma musicale farà da sottofondo ad un’atmosfera elegante e accogliente che aspetta solo di essere vissuta per conquistare i wine-lovers più esigenti e che amano degustare rossi, rosati, bianchi e bollicine pugliesi, italiani e internazionali.

PROGRAMMA

SABATO 11 LUGLIO

Ore 21.30 — The Covers

Ad aprire la prima serata sarà la band The Covers, molto più di una semplice cover band: una vera e propria macchina del tempo musicale. Nata con l’obiettivo di far rivivere le emozioni dei decenni d’oro della musica, la formazione propone un viaggio sonoro travolgente attraverso il meglio del revival anni ’70, ’80 e ’90, con un repertorio di grandi successi italiani e internazionali capace di unire generazioni diverse in un unico, grande coro.

Ore 23.30 — Dj Lamar

A chiudere la notte sarà Lamar, dj e producer pugliese attiva dal 2024, che fonde Afro House e House in set ritmati pensati per la pista da ballo. Formatasi alla Nova System Academy, si è rapidamente affermata nel circuito dei club salentini, esibendosi nei principali locali della zona e al COVO85. Il suo brano “Get Down”, uscita esclusiva su Traxsource, ha debuttato al #78 della classifica House mondiale. Il suo sound, percussivo, ipnotico e fluido, porterà l’energia della piazza dal warm-up fino al culmine della serata.

DOMENICA 12 LUGLIO

Ore 21.30 — Pizzicanova

La seconda serata si apre nel segno della tradizione con Pizzicanova, affascinante ensemble che celebra la musica popolare salentina specializzandosi nel vivace genere della pizzica pizzica. Nato a maggio 2026 a Lecce dall’incontro creativo tra Donato Piliego e Alessandro Rubichi, il gruppo — completato da Davide Marangio, Cristian Miceli e Gianluca Campa — propone una rivisitazione audace del repertorio popolare tradizionale del Salento e del Sud Italia, arricchita da arrangiamenti moderni che fondono l’autenticità delle radici con fresche contaminazioni sonore.

Ore 23.30 — Dj Daniele Marzano

A chiudere il weekend sarà Daniele Marzano, producer, sound artist e dj originario del basso Salento, da sempre legato al vinile, protagonista indiscusso dei suoi dj-set che spaziano dalla Nu-disco all’House dei primi anni ’90, dal Funky all’Italo, dalla rare groove alle contaminazioni più World ed elettroniche. Dal 2011 pubblica come producer con gli alias Massed e Mhadan, ed è co-fondatore, nel 2016, del progetto culturale Music Platform. Nel 2022 dà vita a Noise Creative Studio, punto di riferimento nel cuore del Salento per chi lavora con la musica a 360 gradi.

Le Notti degli Astemi a Cannole: un appuntamento capace di intrecciare degustazione, musica e convivialità, in un contesto che valorizza il patrimonio enogastronomico del territorio e la sua vocazione all’accoglienza.