Da mercoledì 8 a venerdì 10 luglio nuovi appuntamenti tra cinema e musica alle Officine Cantelmo

LECCE – Cinema all’aperto, musica, creatività e socialità: la programmazione estiva del Cortile delle Officine Cantelmo di Lecce prosegue con tre serate pensate per vivere gli spazi in una dimensione informale e condivisa. Da mercoledì 8 a venerdì 10 luglio, il calendario propone un aperitivo filosofico, una nuova proiezione della rassegna Esterno Notte, il concerto inaugurale della rassegna Tito Schipa Music Factory e il live di Alaska.

Mercoledì 8 luglio alle 19:00 (ingresso libero) si parte con l’aperitivo filosofico Muovere verso. Elogio della lentezza. Alle 21:15 (ingresso 4 euro) torna Esterno Notte, la rassegna cinematografica dedicata al mondo della musica, con la proiezione di “Bohemian Rhapsody”, biopic del 2018 diretto da Bryan Singer. La pellicola ripercorre l’ascesa dei Queen, dalla nascita della band nel 1970 fino allo storico concerto del Live Aid del 1985, attraversando successi internazionali, tensioni interne, fragilità personali e brani diventati leggendari. Premiato con quattro Oscar, tra cui miglior attore protagonista a Rami Malek, il film racconta il percorso umano e artistico di Freddie Mercury e la straordinaria energia che ha reso senza tempo la musica del gruppo britannico.

Giovedì 9 luglio alle 21:00 (ingresso libero) il Cortile accoglierà l’appuntamento inaugurale della Stagione estiva del Conservatorio di Musica Tito Schipa, realizzata con il finanziamento della Regione Puglia nell’ambito delle norme in favore dell’Alta formazione artistica e musicale (Legge Regionale 29 dicembre 2017 n.67, art. 43, comma 3). La serata di Tito Schipa Music Factory, format ideato e curato dalla Consulta delle studentesse e degli studenti, si aprirà con Viaggio nel mondo della chitarra contemporanea e del ‘900, percorso dedicato alla letteratura chitarristica moderna con Laura De Filippi, Alberto De Matteis, Davide Esposito e Samuele Magagnino. In programma composizioni di Leo Brouwer, Roland Dyens, Joaquín Turina e Heitor Villa-Lobos. A seguire, le letture tratte da Poesie, Pensieri e Sfoghi dell’adolescenza di Luigi Scarano entreranno in dialogo con la musica di Daniele Chiave alle percussioni e Carmen De Virgilio, Azzurra Gigliola, Gioele Maglie e dello stesso Scarano al pianoforte. Tra testi originali, brani dei CCCP Fedeli alla linea e pagine di Claude Debussy, Alberto Ginastera, Nikolai Kapustin, Franz Liszt ed Erik Satie, il concerto costruirà un itinerario espressivo sull’adolescenza, attraversata come tempo di fragilità, inquietudine, ricerca di senso e bisogno di parola.

Venerdì 10 luglio alle 21:00 (ingresso con offerta libera) nel Cortile arriva Alaska con un live intimo tratto dal suo primo progetto discografico La logica di un incontro, uscito per Futura Dischi/peermusic Italy. Un universo pop fatto di immagini quotidiane, incontri, fragilità e storie personali, che dal vivo prenderà forma in duo con il chitarrista e producer Falco. Tra tastiere e chitarra, il set diventa un dialogo diretto con il pubblico: libero, essenziale, vicino.